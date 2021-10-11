Производство автомобилей в Турции выросло на 8% за первые 9 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, сообщает Daily Sabah со ссылкой на отчет Ассоциации автопроизводителей Турции. Коэффициент использования производственных мощностей в секторе автомобильной промышленности за январь-сентябрь составил 63%.

За этот период было выпущено 921 тысяча 619 автомобилей, говорится в отчете. При этом производство легковых автомобилей сократилось на 1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – с конвейера сошли 571 тысяча 108 машин.

Что касается продаж, то этот рынок, включая легкие грузовики и другие транспортные средства, вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки в 582 тысяч 83 проданных автомобиля.

Экспорт автомобильной промышленности также увеличился на 24,5% до $21,7 млрд (194,37 млрд турецких лир). За девять месяцев 2021 года было экспортировано 671 тысяча 674 автомобиля.

Основные направления экспорта турецких автомобилей – Франция, Италия и Германия, писалTRT на русском. Всего же Турецкая Республика экспортирует легковые автомобили в более чем 100 стран, автономных регионов и свободных зон.