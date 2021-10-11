Согласно плану администрации президента США Джо Байдена, Ливан будет спасен от нехватки электроэнергии с помощью газа, поступающего с Синайского полуострова через Иорданию и Сирию, сообщает израильский 12-й канал.

При этом, указывает телеканал, на самом деле Ливан будет освещать электричество, производимое из газа, поступающего из израильского месторождения Левиатан, которое, согласно плану американцев, объявят египетским.

Два участка газопровода, по которым предлагается поставлять газ в Ливан, используются для поставок в арабские страны израильского газа. Через один – на Синайском полуострове – газ идет в Египет, через другой – в Иордании – в королевство. Телеканал утверждает, что все участники схемы понимают, откуда Ливан получит газ на самом деле, но предпочитают молчать.

Утверждается также, что США закроют глаза на то, что газ будет идти через Сирию (против сирийского диктатора Башара Асада введены американские санкции). В Вашингтоне надеются, что газ будет поступать в Ливан в течение года.

План ставит Израиль в неловкую ситуацию. Если власти этой страны не решатся осуществить его, то сорвут все замыслы США. Если же Израиль пойдет на уступки, то тем самым сделает подарок режиму Асаду и «Хезболле».