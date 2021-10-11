ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Египет будет поставлять Ливану через Сирию израильский газ
Согласно плану администрации президента США Джо Байдена, Ливан будет спасен от нехватки электроэнергии с помощью газа, поступающего с Синайского полуострова через Иорданию и Сирию
Египет будет поставлять Ливану через Сирию израильский газ
Египет будет поставлять Ливану через Сирию израильский газ / Others
11 октября 2021 г.

Согласно плану администрации президента США Джо Байдена, Ливан будет спасен от нехватки электроэнергии с помощью газа, поступающего с Синайского полуострова через Иорданию и Сирию, сообщает израильский 12-й канал.

При этом, указывает телеканал, на самом деле Ливан будет освещать электричество, производимое из газа, поступающего из израильского месторождения Левиатан, которое, согласно плану американцев, объявят египетским.

Два участка газопровода, по которым предлагается поставлять газ в Ливан, используются для поставок в арабские страны израильского газа. Через один – на Синайском полуострове – газ идет в Египет, через другой – в Иордании – в королевство. Телеканал утверждает, что все участники схемы понимают, откуда Ливан получит газ на самом деле, но предпочитают молчать.

Утверждается также, что США закроют глаза на то, что газ будет идти через Сирию (против сирийского диктатора Башара Асада введены американские санкции). В Вашингтоне надеются, что газ будет поступать в Ливан в течение года.

План ставит Израиль в неловкую ситуацию. Если власти этой страны не решатся осуществить его, то сорвут все замыслы США. Если же Израиль пойдет на уступки, то тем самым сделает подарок режиму Асаду и «Хезболле».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us