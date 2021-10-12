То, что проблема оперативного управления в Сирии по-прежнему стоит на повестке, продемонстрировала аналитика Центра ближневосточных стратегических исследований (ORSAM). В ней приводится предположение, что позиция руководителя генштаба войск сирийского режима остается вакантной длительный период из-за позиции российских военных. Согласно этой гипотезе, подобное положение позволяет российской стороне принимать на себя оперативное управление вооруженными силами и таким образом претворять в жизнь собственную повестку.

Как аргумент приводится тот факт, что Али Аюб покинул должность начальника генштаба в 2018 году, заняв пост руководителя сирийского оборонного ведомства вместо Фахда Джасем аль-Фрейджа. С тех пор, как обращают внимание исследователи, его предыдущее место службы – в генштабе – пустует, даже несмотря на исключительные форс-мажорные обстоятельства, в которых продолжает находиться страна. Это вызывает ряд вопросов о том, как проводятся военные операции на протяжении последнего времени.

В аналитике Центра ближневосточных стратегических исследований, впрочем, отмечается, что министр обороны Сирии берет на себя задачи административного характера, в то время как российская сторона – оперативное управление. Вся ситуация, согласно этим оценкам, демонстрирует перестройку традиционной военной бюрократии режима в пользу его союзников. Москва, как считают эксперты, может, и допускает полное упразднение должности, однако этот процесс сложен: он должен сопровождаться «полным изменением структуры армии».

Зачем перетряхивать сирийскую армию

Отдельный фактор – скрытое соперничество между Москвой и Тегераном за сферы управления в Дамаске, которое, как считается, в определенных случаях дает о себе знать через кадровую встряску силовых структур. К примеру, подобные предположения сопровождали произошедшую в 2019 году череду отставок и назначений в сирийской разведке. Тогда утверждалось, что именно россияне инициировали масштабные изменения внутри руководства сирийского аппарата безопасности для того, чтобы нейтрализовать иранское влияние.

Но если тезис о конкуренции между Россией и Ираном нередко наталкивается на череду контраргументов, то эксперты точно сходятся в том, что режим Асада испытывает острую необходимость в обновлении армейских структур, чтобы они как минимум могли справляться с непосредственными обязанностями без помощи внешних покровителей. Кроме того, исследователи констатировали, что ряд военных руководителей Арабской Республики попросту засиделись на месте, в то время как молодые кадры испытывают ограничения в продвижении по службе.

Еще один повод для реформ – разрозненность ВС, на которые опирается официальный Дамаск. До настоящего времени они представляют собой конгломерат группировок, которые находятся в различной степени зависимости от дворца Асада. Не все элементы с одинаковой исполнительностью воспринимают директивы руководства. Не секрет, что даже использование «элитных» соединений армии режима происходит в рамках сложной системы согласований. О некой централизованности тут речи не идет.

Рычаги управления

Впрочем, в российской экспертной среде сомневаются, что Москва сознательно контролирует ситуацию вокруг замещения поста главы генштаба ВС Сирии. «По-моему, это чистые домыслы, – заметил в разговоре с TRT на русском военный эксперт Юрий Лямин. – Можно вспомнить, что, к примеру, нынешний министр обороны Сирии генерал Али Абдулла Аюб до начала 2018 года занимал пост начальника генерального штаба, и в это время проводились наиболее масштабные военные операции в плотном взаимодействии сирийских войск с российскими и иранскими силами».

В свою очередь военный эксперт Виктор Мураховский заявил TRT на русском, что у российской стороны действительно есть свой взгляд на вероятные кандидатуры начальника генштаба ВС Арабской Республики. «Однако определяющим здесь является позиция сирийского руководства, – выразил уверенность аналитик. – Не секрет, что в Сирии такие должности, как министр обороны и начальник генштаба, были не только чисто военными, но и политическими».

В то же время эксперт обратил внимание на роль, которую выолняет оперативная группа российских советников. «Сирийская армия в полной мере вкусила негативные плоды тех операций, которые проводились, например, вопреки рекомендациям. Какие-то рычаги прямого оперативного управления российскими военными советниками есть», – подчеркнул Мураховский. Это прежде всего группировка Военно-космических сил РФ на авиабазе Хмеймим, а также небольшие группировки российских войск в других частях Сирии на некоторых объектах, пояснил аналитик.

Однако в вопросе о том, будет начальник сирийского генштаба или не будет конкретным должностным лицом, не прослеживается сильное влияние на возможности управления военной обстановкой в Сирии, подытожил Мураховский.