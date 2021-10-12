Российские производители патронов для гражданского оружия будут вынуждены значительно сократить свое присутствие на крупнейшем для себя экспортном рынке в Соединенных Штатах. Это связано с введением дополнительных ограничений после отравления лидера российской оппозиции Алексея Навального, пишет РБК.

Власти США 20 августа объявили о введении в отношении России второго раунда санкций по американскому Закону о контроле за химическим и биологическим оружием (CBW Act). Эти санкции вступили в силу 7 сентября. Они ограничивают «постоянный импорт» в США стрелкового оружия и боеприпасов к нему из России через отказ в предоставлении американским импортерам новых лицензий на ввоз этой продукции.

Санкции формально действуют год, но нет оснований считать, что их не продлят. Для отмены рестрикций президент США должен заверить Конгресс в том, что Россия отказалась от использования химического оружия и возместит ущерб Алексею Навальному.

Ежегодные поставки патронов российских производителей в США превышают $100 млн, следует из публичной базы данных Бюро переписи населения – аналога Росстата.

В августе импорт российских патронов подскочил почти до $28 млн – по сравнению с менее $0,7 млн месяцем ранее. В России такая статистика засекречена. Ввоз патронов из России в США за январь-август этого года достиг $114 млн – почти как за весь прошлый год (около $118 млн), следует из таможенных данных США. Среднегодовой показатель за десять последних полных лет – $102 млн.

На долю России приходится более 21% совокупного импорта оружейных патронов в Соединенные Штаты за 2020 год: первое место среди поставщиков. В топ-3 по импорту патронов в США также входят Южная Корея и Чехия.

Российские патроны занимают порядка 4% всего американского рынка огнестрельных боеприпасов с учетом собственного производства США, говорил в сентябре профильному сайту The Firearms Blog экономист отраслевой консалтинговой компании Small Arms Analytics & Forecasting Юрген Брауэр.

В начале 2000-х 70–80% произведенных в России патронов поставлялись на экспорт, отметил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. По его словам, львиная доля этого экспорта уходила на американский рынок. «Нельзя сказать, что ситуация сильно изменилась к 2021 году. Практически все российские производители патронов живут экспортом. В США самый большой рынок патронов в мире. Там распространено индивидуальное владение оружием, много стрелковых клубов, развита стрелковая культура», – пояснил эксперт.

По данным Small Arms Analytics & Forecasting, ежегодно продажи патронов в США составляют около 11 млрд единиц. Такого спроса нет нигде, российским производителям просто некуда перенаправить поток, подчеркивает Мураховский.

Одномоментно поставки российских патронов в США из-за санкций не остановятся. Импорт патронов по уже выданным лицензиям, которые действуют два года, может продолжаться. Если американская компания, например, получила разрешение на импорт определенного количества российских патронов в июле 2021 года, ввоз этого количества может продолжаться до середины 2023 года.

США еще в 2014 году ввели санкции в отношении многих российских предприятий оборонно-промышленного комплекса: например, против концерна «Калашников». Но большинство патронных заводов остались вне ограничений. Только группа Тульского патронного завода (ТПЗ) в 2018 году пострадала от рестрикций, поскольку ее тогдашний бенефициар Игорь Ротенберг попал в санкционный список Минфина США. Поэтому и платежи от американских заказчиков, причитающиеся ТПЗ, оказались заблокированы. В 2019 году Ротенберг вышел из капитала ТПЗ, и санкции в отношении компании должны были перестать действовать.

Из-за санкций отечественные производители стрелкового оружия и патронов теряют около 10 млрд рублей выручки в год, сообщалв 2019 году занимавший должность индустриального директора кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Сергей Абрамов. ТПЗ отмечает в своей отчетности за 2020 год, что в случае запрета на поставку продукции в стране-импортере компания будет искать дополнительные заказы на внутреннем рынке, в том числе за счет освоения новых изделий, но также «привлекать к решению проблемы федеральные власти».