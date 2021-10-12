ПОЛИТИКА
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Как «Единая Россия» развела двоевластие
Громкие заявления Дмитрия Медведева и выверенные многоходовки Андрея Турчака могут осложнить работу переизбранному спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Притом что на этот пост его рекомендовал президент РФ лично
Как «Единая Россия» развела двоевластие
Как «Единая Россия» развела двоевластие / Others
12 октября 2021 г.

12 октября обновленная в ходе сентябрьских выборов Госдума VIII созыва по указу президента открыла свою первую сессию.

Новый парламентский сезон начался с кадровых вопросов. Депутаты выбрали спикера, его заместителей, а также руководство и состав комитетов. Как и прогнозировали политологи, перемены в палате парламента не стали слишком радикальными, хотя число думских комитетов с этого созыва увеличили с 26 до 32. Они правильно предполагали, что свои посты сохранят действующий спикер Вячеслав Володин, первые вице-спикеры – единоросс Александр Жуков и коммунист Иван Мельников, а также многие руководители ключевых комитетов. Тем более что немногим ранее работу Володина высоко оценил президент РФ и сам предложил оставить его на посту председателя.

Всего на пост спикера нижней палаты парламента было выдвинуто две кандидатуры. Фракция «Единой России» предложила в качестве кандидата Володина, а фракция КПРФ – зампредседателя ЦК партии Дмитрия Новикова. Кандидатуру Володина поддержали 360 депутатов из 421 участвовавших в голосовании, Новиков получил 61 голос.

Однако эта, на первый взгляд, рядовая новость имеет под собой серьезную подоплеку. Причастные к провластным кругам заявляют, что Володину предстоят непростые пять лет и что в Кремле снова «башня пошла на башню».

Неожиданный альянс

Итак, Вячеслав Володин остался председателем Госдумы теперь уже восьмого созыва. Но его позиции и позиции его команды существенно могут ослабить возникшие коалиции. Они хоть и прогнозировались с 2016-го, но все равно их состав оказался крайне любопытным, поскольку Володину «палки в колеса» может вставить партия власти, которой он отдал много лет.

С 2005 по 2011-й Володин лично руководил «Единой Россией», а затем делал это руками своего ставленника и ближайшего сподвижника Сергея Неверова. Контроль над партией он потерял в 2017-м, когда оперативное руководство ею было доверено Андрею Турчаку, бывшему губернатором Псковской области с 2009-го и как раз по 2017-й. Сейчас Турчак является первым зампредом Совета Федерации, а также секретарем генсовета ЕР.

Он и лидер ЕР Дмитрий Медведев, как сообщили на прошлой неделе источники URA.RU, вступили в негласный политический союз, начав таким образом аппаратную войну против спикера Володина. «Не знаю, правда, временный или постоянный (союз – прим. редакции)», – уточнил изданию на условиях анонимности политтехнолог, работающий с ЕР. Но, по его словам, Турчак и Медведев хотят подчинить себе фракцию ЕР в ГД. Именно для этого в начале октября экс-премьер четко и публично дал понять, что руководить депутатами-единороссами будет партийное, а не думское руководство. На совместном заседании президиума Генсовета и Высшего совета ЕР Медведев подчеркнул, что теперь парламентская фракция ЕР будет руководствоваться только решениями партии даже по несущественным вопросам.

Этот контрольнад фракцией ЕР позволит Медведеву и Турчаку «подмять по себя» всю нижнюю палату парламента, и у Володина таким образом уже не получится управлять единолично: ему действительно предстоит серьезная аппаратная война. Тем более что Турчаку некоторые эксперты пророчат кадровый рост.

Знакомые все лица

Но удивляет здесь и поведение главы ЕР, зампредседателя Совета безопасности РФ Медведева, которого многие уже списали со счетов. На то, что он возвращается в большую «игру», в частности, указал политический консультант Дмитрий Фетисов. «Многие журналисты и эксперты еще месяц назад замечали, что Медведев ушел из публичной политики, – пояснил Фетисов. – Кое-кто даже предполагал, что он никогда больше туда и не вернется. А Дмитрий Анатольевич явно не намерен сдаваться и нашел возможность напомнить о себе».

Ведь, помимо громких заявлений явно в адрес Володина, которые расцениваются экспертами URA.RU как желание упрочить свои потерянные позиции, Медведев 11 октября опубликовал в «Коммерсанте» статью, посвященную отношениям с Украиной, где попытался предстать жестким переговорщиком, а не либералом, как его часто воспринимают.

Политблогеры и эксперты при этом все равно считают, что Медведев «фактически уже не имеет собственного видения и запросов: даже его предложение на пост главы фракции Владимира Васильева, ориентированного на УВП АП (управление внутренней политики аппарата президента – прим. редакции), является несамостоятельным и становится скорее поддержкой идей самого Турчака, активно «пробивавшего» своего заместителя на пост главы фракции».

Не вчера родились

Но конкуренция между элитами началась не вчера, а еще задолго до выборов в ГД, подчеркивает глава маркетинговой компании «Маркком» Сергей Маркелов.

Так, в 2019-м вышла статья с говорящим названием: «Башня пошла на башню: как Турчак, Володин и Кириенко спорят, кто главнее». В ней утверждалось, что противоречия между «башнями», отвечающими за внутреннюю политику в стране, уже тогда начали обострять предстоящие выборы. На тот момент разногласия проявлялись буквально во всем: «От споров о том, кто главней, «Единая Россия» или ее фракция в Госдуме, <…> – до таких мелочей, как рекомендация «не ставить лайки» под постами товарищей по партии из другой «группировки»».

Поэтому неудивительно, что сейчас «структуры Кремля, связки Медведев-Турчак и структуры Володина боролись, чтобы стать, условно, управляющей компанией на выборах», считает Сергей Маркелов. И продолжат бороться. «Володина и Медведева-Турчака обнулили, – говорит эксперт. – Кампанией управлял политблок Кремля. Усилился один из трех элементов. Медийщики активно говорили, что Медведева убрали из политики, его практически не было видно во время выборов. Сейчас маятник качнулся в обратную сторону. Надо перебалансировать три федеральных института. Для этого усиливается партия через подчинение ей фракции». Маркелов не исключает также и того, что «мы еще можем увидеть и легкое усиление Думы».

Кстати, в 2018-м журналист Андрей Перцев в статье для Московского центра Карнеги отметил, что Турчак взял на вооружение тактику Вячеслава Володина: «Он (Турчак – прим. редакции) огораживает вокруг себя удобное пространство, покупает лояльность, выстраивает параллельные Кремлю структуры».

Уже тогда журналист спрогнозировал, что «пострадать от своего ученика может и сам учитель», и замечал: официальные главы ЕР были далеки от оперативного управления партией, «лицом единороссов» давно стал Турчак, который достаточно определенно заявил о своей роли и в партии, и в политике. «В интервью «Коммерсанту» он назвал себя не «нейтральной», а «конструктивной» фигурой, что по отношению к Кириенко, что к кругу Володина, – акцентировал внимание Перцев. – Слово «конструктивный» в российском политическом словаре имеет своеобразный оттенок – обычно им обозначают оппозицию, а «конструктивное» предложение выносится в пику основному. «Конструктивность» указывает на некие противоречия и потенциальный конфликт, который пробуют снять».

«Красиво борется»

Вероятно, конфликт действительно пытаются снять. «Все, что происходит сейчас вокруг Володина, похоже на его своеобразную реабилитацию, прежде всего, в глазах Путина, – считает приглашенный эксперт Московского центра Карнеги, глава аналитической компании R.Politik Татьяна Становая. – Много теплых слов от президента, возможность для Володина лично поздравить его по телефону с днем рождения, и все это на фоне освоения в кресле спикера новой Думы. При этом ведется же кампания против него – мол, будет ограничен, партия выше фракции и прочее. Да, наверное, он будет слабее, чем в прошлой Думе, но все же, как же он красиво борется. И нельзя сказать, что не работает».

Своим видением сложившейся ситуации поделился и известный политолог Аббас Галлямов. Он напомнил, что «в любой партии есть два центра силы – собственно партийное руководство и парламентская фракция этой партии»: «Отношения между ними – вещь очень непростая».

Галлямов привел в пример труды классика – государствоведа, профессора политической социологии Парижского университета Мориса Дюверже, который показал, что есть системы, где доминируют партийные вожди, а есть те, где бал правят депутаты. И перетягивание каната между ними – практика совершенно обыденная. «Наша «Единая Россия» тоже в стороне не стоит», акцентирует эксперт, объясняя этим последние публичные выступления Медведева.

«Все бы хорошо, но вот сам Дюверже, например, относился к идее доминирования партийного руководства над парламентариями отрицательно, – говорит политолог. – Он считал это формой «олигархии» и утверждал, что наиболее эффективно эту модель реализовали «коммунистические и фашистские партии». Для партий же «консервативных и умеренных», согласно исследованиям эксперта, характерен приоритет парламентариев».

Галлямов также подчеркивает, «Единая Россия» любит рассуждать о своем консерватизме: «Проблема только в том, что ведет она себя совсем не так, как ведут себя классические консервативные партии. Та организационная модель, о которой объявили единороссы, характерна, по мнению классика, для партий тоталитарного толка».

А вот автор концепции «Политбюро 2.0» об окружении Путина и правящей элите страны, глава коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко вообще говорит, что Медведев может заявлять что угодно, пусть и очень четко. «Но еще не факт, что будет именно так», – заключил политконсультант.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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