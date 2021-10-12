12 октября обновленная в ходе сентябрьских выборов Госдума VIII созыва по указу президента открыла свою первую сессию.

Новый парламентский сезон начался с кадровых вопросов. Депутаты выбрали спикера, его заместителей, а также руководство и состав комитетов. Как и прогнозировали политологи, перемены в палате парламента не стали слишком радикальными, хотя число думских комитетов с этого созыва увеличили с 26 до 32. Они правильно предполагали, что свои посты сохранят действующий спикер Вячеслав Володин, первые вице-спикеры – единоросс Александр Жуков и коммунист Иван Мельников, а также многие руководители ключевых комитетов. Тем более что немногим ранее работу Володина высоко оценил президент РФ и сам предложил оставить его на посту председателя.

Всего на пост спикера нижней палаты парламента было выдвинуто две кандидатуры. Фракция «Единой России» предложила в качестве кандидата Володина, а фракция КПРФ – зампредседателя ЦК партии Дмитрия Новикова. Кандидатуру Володина поддержали 360 депутатов из 421 участвовавших в голосовании, Новиков получил 61 голос.

Однако эта, на первый взгляд, рядовая новость имеет под собой серьезную подоплеку. Причастные к провластным кругам заявляют, что Володину предстоят непростые пять лет и что в Кремле снова «башня пошла на башню».

Неожиданный альянс

Итак, Вячеслав Володин остался председателем Госдумы теперь уже восьмого созыва. Но его позиции и позиции его команды существенно могут ослабить возникшие коалиции. Они хоть и прогнозировались с 2016-го, но все равно их состав оказался крайне любопытным, поскольку Володину «палки в колеса» может вставить партия власти, которой он отдал много лет.

С 2005 по 2011-й Володин лично руководил «Единой Россией», а затем делал это руками своего ставленника и ближайшего сподвижника Сергея Неверова. Контроль над партией он потерял в 2017-м, когда оперативное руководство ею было доверено Андрею Турчаку, бывшему губернатором Псковской области с 2009-го и как раз по 2017-й. Сейчас Турчак является первым зампредом Совета Федерации, а также секретарем генсовета ЕР.

Он и лидер ЕР Дмитрий Медведев, как сообщили на прошлой неделе источники URA.RU, вступили в негласный политический союз, начав таким образом аппаратную войну против спикера Володина. «Не знаю, правда, временный или постоянный (союз – прим. редакции)», – уточнил изданию на условиях анонимности политтехнолог, работающий с ЕР. Но, по его словам, Турчак и Медведев хотят подчинить себе фракцию ЕР в ГД. Именно для этого в начале октября экс-премьер четко и публично дал понять, что руководить депутатами-единороссами будет партийное, а не думское руководство. На совместном заседании президиума Генсовета и Высшего совета ЕР Медведев подчеркнул, что теперь парламентская фракция ЕР будет руководствоваться только решениями партии даже по несущественным вопросам.

Этот контрольнад фракцией ЕР позволит Медведеву и Турчаку «подмять по себя» всю нижнюю палату парламента, и у Володина таким образом уже не получится управлять единолично: ему действительно предстоит серьезная аппаратная война. Тем более что Турчаку некоторые эксперты пророчат кадровый рост.

Знакомые все лица

Но удивляет здесь и поведение главы ЕР, зампредседателя Совета безопасности РФ Медведева, которого многие уже списали со счетов. На то, что он возвращается в большую «игру», в частности, указал политический консультант Дмитрий Фетисов. «Многие журналисты и эксперты еще месяц назад замечали, что Медведев ушел из публичной политики, – пояснил Фетисов. – Кое-кто даже предполагал, что он никогда больше туда и не вернется. А Дмитрий Анатольевич явно не намерен сдаваться и нашел возможность напомнить о себе».

Ведь, помимо громких заявлений явно в адрес Володина, которые расцениваются экспертами URA.RU как желание упрочить свои потерянные позиции, Медведев 11 октября опубликовал в «Коммерсанте» статью, посвященную отношениям с Украиной, где попытался предстать жестким переговорщиком, а не либералом, как его часто воспринимают.

Политблогеры и эксперты при этом все равно считают, что Медведев «фактически уже не имеет собственного видения и запросов: даже его предложение на пост главы фракции Владимира Васильева, ориентированного на УВП АП (управление внутренней политики аппарата президента – прим. редакции), является несамостоятельным и становится скорее поддержкой идей самого Турчака, активно «пробивавшего» своего заместителя на пост главы фракции».

Не вчера родились

Но конкуренция между элитами началась не вчера, а еще задолго до выборов в ГД, подчеркивает глава маркетинговой компании «Маркком» Сергей Маркелов.

Так, в 2019-м вышла статья с говорящим названием: «Башня пошла на башню: как Турчак, Володин и Кириенко спорят, кто главнее». В ней утверждалось, что противоречия между «башнями», отвечающими за внутреннюю политику в стране, уже тогда начали обострять предстоящие выборы. На тот момент разногласия проявлялись буквально во всем: «От споров о том, кто главней, «Единая Россия» или ее фракция в Госдуме, <…> – до таких мелочей, как рекомендация «не ставить лайки» под постами товарищей по партии из другой «группировки»».

Поэтому неудивительно, что сейчас «структуры Кремля, связки Медведев-Турчак и структуры Володина боролись, чтобы стать, условно, управляющей компанией на выборах», считает Сергей Маркелов. И продолжат бороться. «Володина и Медведева-Турчака обнулили, – говорит эксперт. – Кампанией управлял политблок Кремля. Усилился один из трех элементов. Медийщики активно говорили, что Медведева убрали из политики, его практически не было видно во время выборов. Сейчас маятник качнулся в обратную сторону. Надо перебалансировать три федеральных института. Для этого усиливается партия через подчинение ей фракции». Маркелов не исключает также и того, что «мы еще можем увидеть и легкое усиление Думы».

Кстати, в 2018-м журналист Андрей Перцев в статье для Московского центра Карнеги отметил, что Турчак взял на вооружение тактику Вячеслава Володина: «Он (Турчак – прим. редакции) огораживает вокруг себя удобное пространство, покупает лояльность, выстраивает параллельные Кремлю структуры».

Уже тогда журналист спрогнозировал, что «пострадать от своего ученика может и сам учитель», и замечал: официальные главы ЕР были далеки от оперативного управления партией, «лицом единороссов» давно стал Турчак, который достаточно определенно заявил о своей роли и в партии, и в политике. «В интервью «Коммерсанту» он назвал себя не «нейтральной», а «конструктивной» фигурой, что по отношению к Кириенко, что к кругу Володина, – акцентировал внимание Перцев. – Слово «конструктивный» в российском политическом словаре имеет своеобразный оттенок – обычно им обозначают оппозицию, а «конструктивное» предложение выносится в пику основному. «Конструктивность» указывает на некие противоречия и потенциальный конфликт, который пробуют снять».

«Красиво борется»

Вероятно, конфликт действительно пытаются снять. «Все, что происходит сейчас вокруг Володина, похоже на его своеобразную реабилитацию, прежде всего, в глазах Путина, – считает приглашенный эксперт Московского центра Карнеги, глава аналитической компании R.Politik Татьяна Становая. – Много теплых слов от президента, возможность для Володина лично поздравить его по телефону с днем рождения, и все это на фоне освоения в кресле спикера новой Думы. При этом ведется же кампания против него – мол, будет ограничен, партия выше фракции и прочее. Да, наверное, он будет слабее, чем в прошлой Думе, но все же, как же он красиво борется. И нельзя сказать, что не работает».

Своим видением сложившейся ситуации поделился и известный политолог Аббас Галлямов. Он напомнил, что «в любой партии есть два центра силы – собственно партийное руководство и парламентская фракция этой партии»: «Отношения между ними – вещь очень непростая».

Галлямов привел в пример труды классика – государствоведа, профессора политической социологии Парижского университета Мориса Дюверже, который показал, что есть системы, где доминируют партийные вожди, а есть те, где бал правят депутаты. И перетягивание каната между ними – практика совершенно обыденная. «Наша «Единая Россия» тоже в стороне не стоит», акцентирует эксперт, объясняя этим последние публичные выступления Медведева.

«Все бы хорошо, но вот сам Дюверже, например, относился к идее доминирования партийного руководства над парламентариями отрицательно, – говорит политолог. – Он считал это формой «олигархии» и утверждал, что наиболее эффективно эту модель реализовали «коммунистические и фашистские партии». Для партий же «консервативных и умеренных», согласно исследованиям эксперта, характерен приоритет парламентариев».

Галлямов также подчеркивает, «Единая Россия» любит рассуждать о своем консерватизме: «Проблема только в том, что ведет она себя совсем не так, как ведут себя классические консервативные партии. Та организационная модель, о которой объявили единороссы, характерна, по мнению классика, для партий тоталитарного толка».

А вот автор концепции «Политбюро 2.0» об окружении Путина и правящей элите страны, глава коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко вообще говорит, что Медведев может заявлять что угодно, пусть и очень четко. «Но еще не факт, что будет именно так», – заключил политконсультант.