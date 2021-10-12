В будущем роль человека в политическом процессе резко снизится, а большинство решений можно будет доверить искусственному интеллекту, спрогнозировал в своей статье бывший помощник президента России Владислав Сурков. Материал опубликован на сайте издания «Актуальные комментарии», которое курирует близкий к нему политолог Алексей Чеснаков.

«Алгоритмы уже эффективно распоряжаются средствами инвесторов на глобальных финансовых рынках. Основные политические практики, как законодательные, так и, тем более, электоральные, ничуть не сложнее фондовых и валютных транзакций», – пишет Владислав Сурков.

Выборы, законотворчество, многие функции исполнительной власти, судебные и арбитражные разбирательства, дебаты и даже протестные акции – все это можно будет делегировать искусственному интеллекту, считает он. При этом, по его мнению, политический класс полностью не исчезнет, поскольку у алгоритмов есть владельцы.

«В цифровую эпоху это IT-гиганты, которые поворачиваются передом (дружественным интерфейсом) к народным массам, а задом (гостеприимно распахнутым бэкдором) – к спецслужбам. Цифровики и силовики, таким образом, останутся в игре», – полагает экс-чиновник, которого считаются автором концепции «суверенная демократия».

В результате цифровизации и роботизации политической системы на смену «человеческому государству» придет «безлюдная демократия», которая означает резкое снижение роли человеческого фактора в политике и выход машин на историческую сцену, уверен автор. В таких реалиях «иерархия машин и алгоритмов будет преследовать цели, недоступные пониманию обслуживающих ее людей», отмечает Cурков.

По его словам, несколько небольших стран смогут нарастить столь мощные кибернетические ресурсы, что окажутся в состоянии контролировать значительную часть пока еще «ничейного» киберпространства и при необходимости парализовать военные и экономические потенциалы самых больших государств. На фоне обостряющихся экологических проблем ряд правительств пойдет на принудительное ограничение потребления, что неизбежно вызовет недовольство населения. Восстания «воинствующих шопоголиков, гедонистов и консьюмеристов» потрясут основы социального порядка и вызовут встречные массовые репрессии.

Так, заявляет Сурков, сформируются экологические диктатуры «с недобрым лицом» экоактивистки Греты Тунберг на гербах и банкнотах.

С 1999 по 2008 год Владислав Сурков занимал должность заместителя главы администрации, затем – до 2011 года – первого заместителя руководителя администрации президента и курировал внутреннюю политику Кремля. С 2012 по 2013 год Сурков был заместителем председателя правительства России, после чего был назначен помощником президента России. В 2020 году Владимир Путин освободил Суркова от этой должности.