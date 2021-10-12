Власти и мусульманская община Кельна договорились о том, что призыв к молитве через громкоговорители раз в неделю будет транслироваться из всех 35 городских мечетей, сообщила Al Jazeera.

Мэр города Генриетте Рекер пояснила, что такое разрешение – это проявление уважения к мусульманам и свидетельство того, как в Кельне ценят многообразие религий. Она отметила, что теперь призыв к молитве будет слышно наравне с колоколами кафедрального собора.

Издание поясняет, что азан будет звучать каждую пятницу в течение пяти минут, при этом должны соблюдаться ограничения на громкость азана, а мечети должны получить соответствующие лицензии на два года.

В Германии, приводит данные Al Jazeera, сегодня проживает более 4,5 миллиона мусульман.

Как писалранее TRT на русском, две трети проживающих в США мусульман хотя бы раз в жизни подвергались исламофобскому отношению. По данным опроса Института Беркли при Калифорнийском университете, 67,5% респондентов мусульманского происхождения заявили, что лично сталкивались с исламофобией. Большая часть проявлений приходится на женщин-мусульманок – более 76% из общего показателя.