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Нурсултана Назарбаева предложили избрать главой Совета мудрецов
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с предложением избрать первого главу республики руководителем Совета мудрецов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии
Нурсултана Назарбаева предложили избрать главой Совета мудрецов
Нурсултана Назарбаева предложили избрать главой Совета мудрецов / Others
12 октября 2021 г.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с предложением избрать первого главу республики Нурсултана Назарбаева руководителем Совета мудрецов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), сообщается на сайте казахстанского лидера.

С подобной инициативой Токаев выступил на шестой встрече министров иностранных дел СВМДА, которая проходит в Нур-Султане. «Я считаю для себя большой честью выдвинуть кандидатуру основателя СВМДА, Первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на пост главы Совета мудрецов», – указал он.

Совет мудрецов – консультативно-совещательный орган СВМДА, вырабатывающий рекомендации по укреплению сотрудничества между странами-участницами организации.

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии – международный форум, объединяющий государства азиатского континента, который ставит перед собой задачу обеспечения стабильности и безопасности в регионе.

Инициатива создания СВМДА принадлежит лично Нурсултану Назарбаеву – идею о созыве совещания он впервые выдвинул на 47-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в октябре 1992 года. Первый саммит СВМДА состоялся в 2002 году. С 2014 года штаб-квартира СВМДА находится в столице Казахстана.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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