В сентябре 2021 года главными покупателями недвижимости в Турции среди жителей 15 российских городов-миллионников оказались москвичи, за ними следуют жители Санкт-Петербурга и Казани, выяснили специалисты портала Turk.Estate, результаты исследования которого опубликовала «Лента.ру».

Доля спроса со стороны москвичей достигла 58,4% от общего числа запросов, этот показатель увеличился на 36,3% относительно значений мая 2021 года.

На второй строчке рейтинга оказались жители Санкт-Петербурга, доля которых достигла почти 14%. Относительно мая текущего года показатель увеличился на 45,9%.

Топ-3 замыкают жители Казани, составив 3,7% от общего числа запросов. С мая число запросов на покупку недвижимости выросло сразу на 59,6%.

Что касается динамики роста, то самое значительное увеличение числа обращений заметили от жителей Ростова-на-Дону. Спрос вырос на 78,6%, в сентябре доля достигла 1,9% от общего числа запросов.

За первые семь месяцев 2021 года россияне потратили на недвижимость в Турции около 19,5 млрд рублей, писалTRT на русском в начале сентября. Граждане РФ за январь-июль 2021 года приобрели в Турции около 1,8 тысячи объектов недвижимости. Пик покупок пришелся на середину лета.