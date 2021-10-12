В минувшие выходные израильские власти разрушили часть палестинского кладбища в оккупированном Восточном Иерусалиме и обнажили человеческие кости, захороненные на месте погребения погибших в Шестидневную войну 1967 года иорданских солдат, пишет Middle East Eye.

Этот шаг, являющийся частью израильских планов по строительству парка на библейскую тематику над кладбищем Аль-Юсуфия, спровоцировал палестинцев на столкновения с израильской военной полицией. В воскресенье израильские силы разогнали палестинскую сидячую демонстрацию протеста возле кладбища, применив светошумовые гранаты, водометы и дубинки против протестующих.

Палестинское общество Красного полумесяца сообщило, что как минимум два человека пострадали от светошумовых гранат, им была оказана помощь. Несмотря на жестокость полиции, палестинцы вернулись к кладбищу, чтобы совершить дневную и вечернюю молитву, демонстрируя протест против действий Израиля.

Палестинские протестующие подожгли контейнер, принадлежащий сотрудникам Управления природы и парков Израиля, которые разрушили иорданские могилы. «Израильские оккупационные силы разрушили бульдозером могилу, были обнажены кости одного из погибших», – сказал Мустафа Абу Захра, глава Комитета по уходу за мусульманскими кладбищами. Он добавил, что группа палестинцев вывезла бульдозер из этого района и восстановила могилу.

Десятки иорданских солдат, которые сражались за защиту Старого города Иерусалима от израильской оккупации во время войны 1967 года, были похоронены палестинцами на кладбище Аль-Юсуфия. Иордания потеряла не менее 587 солдат и офицеров в различных городах Западного берега, которые она контролировала до июня 1967 года.

Аль-Юсуфия, расположенная недалеко от древней северо-восточной стены Иерусалима, на протяжении долгих веков была местом захоронения палестинцев. В декабре прошлого года израильские власти снесли древнюю лестницу и часть северной стены Аль-Юсуфии, чтобы превратить этот район в национальный парк.

Израиль планирует создать «Библейскую тропу», цепочку национальных парков к югу от Старого города Иерусалима, что может привести к насильственному изгнанию палестинцев из их домов в районах Сильван, аль-Бустан, Вади-аль-Хильве и Батн аль-Хава. В прошлом году власти одобрили план соединения западной и восточной частей города с помощью канатной дороги, проходящей над палестинскими домами, которая изменит древнюю панораму Иерусалима и побудит еврейских поселенцев отправиться в оккупированный город.