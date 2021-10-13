Турецкая разведка помогла спецслужбам Ирака задержать высокопоставленного лидера ИГ Сами Джасима аль-Джабури, скрывавшегося на северо-западе Сирии, сообщили Reuters три источника в службах безопасности. Совместная операция указывает на тесную координацию силовиков обеих стран против остатков террористической организации.

О поимке Джасима, также известного как Хаджи Хамид и отвечавшего за финансы группировки, 11 октября сообщил премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи. Он не указал, где произошло задержание, однако назвал это «спецоперацией за пределами границ». Впрочем, источники пока расходятся в конкретных деталях: один из них заявил Reuters, что заместитель бывшего лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади был пойман в Сирии при помощи местных сил безопасности, то есть отрядов сирийской оппозиции, два других источника из Ирака утверждают, что спецслужбы выманили Сами Джасима аль-Джабури в район пересечения сирийско-турецкой границы. Два источника указывают на то, что высокопоставленный террорист был доставлен на турецком самолете в Ирак.

За Сами Джасима аль-Джабури правительство США предлагало награду в $5 млн. ФБР считает, что, помимо распределения бюджетов на теракты ИГ, Джасим занимался незаконной продажей нефти, газа, ископаемых и антиквариата от имени группировки. После того как летом 2014 года ИГ захватило значительную часть территории Ирака, он стал отвечать внутри группировки за безопасность в провинции Салах эд-Дин на севере страны, затем перебрался в Сирию и был назначен Абу Бакром аль-Багдади главой так называемого министерства природных ресурсов ИГ, а позднее стал заместителем лидера ИГ и руководителем «минфина».

В пресс-службе иракских силовиков заявили, что задержанный не только являлся соратником покойного лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади, но и был близок к новому лидеру ИГ Ибрагиму аль-Хашеми аль-Курейши (Амиру Мухаммеду Саиду Абделю Рахману). В конце октября 2019 года американские военные провели рейд на вилле в сирийской провинции Идлиб, где скрывался аль-Багдади. Его охрана была уничтожена, а сам он подорвал себя с двумя детьми, пытаясь скрыться в тупиковом подземном туннеле.

По данным главного редактора журнала New Lines и эксперта по ИГ Хассана Хассана, который в 2020 году впервые поделился фотографией аль-Джабури, тот в последнее время был координатором ИГ между Ираком и Сирией и входил в так называемый делегированный комитет исполнительного органа группировки, который отвечал за административное управление и локализацию ячеек.

Сами Джасим аль-Джабури является вторым высокопоставленным лидером ИГ, взятым живым, что дает возможность силовикам получить от него информацию о возможностях и амбициях группировки в период «постхалифата». Тем более что аль-Джабури стоял возле истоков ИГ и взаимодействовал с его родоначальником – убитым в 2006 году лидером «Аль-Каиды в Ираке» Абу Мусабом ас-Заркави.