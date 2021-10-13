Руководство МВД и ФСБ сможет во внесудебном порядке блокировать денежные переводы с карт и электронных кошельков, если операции проводятся «с целью оплаты наркотиков или финансирования терроризма и экстремизма». Такой законопроект разработал Росфинмониторинг, он опубликован на портале проектов правовых актов.

Согласно документу, это же коснется и финансирования «деятельности, направленной на организацию и проведение публичных мероприятий с нарушением установленного порядка». Такие мероприятия могут привести к «массовым беспорядкам, погромам, поджогам, нарушению функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной и социальной инфраструктуры», подчеркивается в пояснительной записке.

Авторы законопроекта ожидают, что в день по всей России будет приниматься около 17 решений о внесудебной блокировке операций, а в неделю – около 120. Для расчета использовались официальные статистические данные за 2019 и 2020 годы о числе выявленных преступлений из перечисленных областей, отмечаетРБК.

Решение о блокировке смогут принять только руководители МВД и ФСБ и их заместители, а также отдельные руководители территориальных органов этих же ведомств. Блокировка может быть инициирована «в случаях, не терпящих отлагательств, и при наличии достаточных, предварительно подтвержденных и задокументированных сведений». Она будет длиться 10 дней, а продлена может быть уже только по решению суда.

О блокировке МВД и ФСБ должны будут в течение 24 часов уведомить генпрокурора, его заместителя или «иного подчиненного ему соответствующего прокурора». Генпрокуратура может опротестовать решение силовиков. Протест должен быть рассмотрен в течение 48 часов. Силовики также должны будут сообщать банкам о блокировке или отмене такого решения. Механизм аналогичен тому, который действует при предоставлении банкам перечня организаций и физлиц, в отношении которых имеется информация о причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Суд может назначить человеку, чей счет заблокирован, а также членам его семьи ежемесячную выплату. Блокировка не будет распространяться на некоторые транзакции, в частности на оплату труда, уплату налогов, сборов и штрафов, а также коммунальные платежи.

Однако в большинстве случаев, отметили в Росфинмониторинге, подтверждать противоправные цели будут сотрудники правоохранительных органов оперативно-разыскными методами. К таким можно отнести, в частности, рапорт оперуполномоченного, «который будет соответствовать названным критериям, если он составлен по результатам проверки первичной информации (например, сообщения) и зарегистрирован в соответствующем журнале либо приобщен к материалам оперативного дела», заключило ведомство.