ВОЙНА В ГАЗЕ
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Ответ из Газы
Военное крыло ХАМАС заявило об ударе по израильскому поселению Нир-Ицхак в ответ на массовую гибель мирных жителей в секторе Газа
Ответ из Газы
ХАМАС объявил о ракетном ударе по израильскому поселению Нир-Ицхак / AA
12 апреля 2025 г.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о ракетном ударе по израильскому поселению Нир-Ицхак, расположенному недалеко от границы с сектором Газа.

В опубликованном заявлении говорится, что атака стала ответом на массовые убийства мирных жителей, совершенные Израилем в палестинском эксклаве.

«В ответ на массовые убийства мирных жителей сионистами мы нанесли удары по оккупированному району Нир-Ицхак ракетами малой дальности», — заявили в движении.

Ранее, 6 апреля, представители ХАМАС сообщили о серии ракетных ударов по городу Ашдод, расположенному недалеко от сектора Газа.

В израильской армии подтвердили факт обстрела. По их данным, ракеты были выпущены из города Хан-Юнус в направлении поселений Нир-Ицхак, Суфа и Хулит. Израильские системы противовоздушной обороны перехватили ракеты в воздухе. В военном ведомстве заявили, что в результате атаки никто не пострадал.

Тем временем, число погибших в секторе Газа продолжает расти. По данным палестинского Минздрава, на утро субботы общее количество жертв с 7 октября 2023 года достигло 50 933 человек.

За последние сутки в больницы поступили тела 21 погибшего и 64 раненых. Общее число пострадавших с начала израильской кампании составляет 116 045 человек. Под завалами разрушенных зданий остаются тела тысяч погибших.

С момента возобновления интенсивных атак утром 18 марта, после окончания перемирия, вступившего в силу 19 января, в Газе погибли 1563 человека, более 4 тыс. получили ранения.

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