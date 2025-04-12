Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о ракетном ударе по израильскому поселению Нир-Ицхак, расположенному недалеко от границы с сектором Газа.

В опубликованном заявлении говорится, что атака стала ответом на массовые убийства мирных жителей, совершенные Израилем в палестинском эксклаве.

«В ответ на массовые убийства мирных жителей сионистами мы нанесли удары по оккупированному району Нир-Ицхак ракетами малой дальности», — заявили в движении.

Ранее, 6 апреля, представители ХАМАС сообщили о серии ракетных ударов по городу Ашдод, расположенному недалеко от сектора Газа.

В израильской армии подтвердили факт обстрела. По их данным, ракеты были выпущены из города Хан-Юнус в направлении поселений Нир-Ицхак, Суфа и Хулит. Израильские системы противовоздушной обороны перехватили ракеты в воздухе. В военном ведомстве заявили, что в результате атаки никто не пострадал.

Тем временем, число погибших в секторе Газа продолжает расти. По данным палестинского Минздрава, на утро субботы общее количество жертв с 7 октября 2023 года достигло 50 933 человек.

За последние сутки в больницы поступили тела 21 погибшего и 64 раненых. Общее число пострадавших с начала израильской кампании составляет 116 045 человек. Под завалами разрушенных зданий остаются тела тысяч погибших.

С момента возобновления интенсивных атак утром 18 марта, после окончания перемирия, вступившего в силу 19 января, в Газе погибли 1563 человека, более 4 тыс. получили ранения.