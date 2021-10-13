Сын двоюродного брата президента сирийского режима Рами Махлуфа Али появился на улицах Лос-Анджелеса за рулем Ferrari 488 Spider стоимостью более $285 тысяч. Видео с ним опубликовал блогер Дэниель Мак, который делает контент о дворцах, яхтах и роскошных автомобилях.

«Чем вы зарабатываете себе на жизнь?», – спросил он Али Махлуфа, на что отпрыск сирийского олигарха, сколотившегося состояние на приватизации и контрабанде, не нашел ничего лучше, чем ответить: «Я работаю», а потом уточнить – «я прохожу стажировку».

«Поскольку вы управляете этой машиной, это должно быть хорошая стажировка», – заметил Дэниел в видеозаписи. Али Махлуф ответил, что это «арендованная машина».

В комментариях под видео пользовали раскритиковали Махлуфа за роскошный образ жизни на деньги, которые «его отец украл у сирийского народа». В прошлом Али Махлуф неоднократно хвалился своим финансовым положением: в апреле 2020-го он устроил пышную вечеринку по случаю своего дня рождения в Дубае и поделился фотографией шоколадного торта, украшенного нефтяной вышкой. Это при том, что контролируемые режимом сирийские районы страдают от топливного кризиса.

Интересы бизнес-империи Рами Махлуфа долгое время распространялись почти на все сферы экономики страны: телекоммуникации, банки, торговлю, строительство, гостиницы duty free, нефть. Точных оценок состояния нет, хотя до войны в Сирии назывались цифры от $5 млрд до $18 млрд. Тогда, согласно ряду публикаций в СМИ, его бизнес-империя контролировала около 60% экономики Сирии.

В 2019 году стало известно, что родственники Башара Асада оказались одними из крупнейших, если не крупнейшими владельцами жилой недвижимости в «Москва-Сити». Все покупатели квартир в «Сити», найденных британской FT, были членами семьи аль-Махлуф, из которой происходит мать Башара Асада. Большая часть семьи Махлуф не афиширует свои российские связи, но, например, Али Махлуф не скрывал, что бывает в Москве. В интернете есть его видео с небоскребами «Москва-Сити».

В том же 2019-м появились первые сообщения о том, что Рами Махлуф впал в немилость Башара Асада и его жены Асмы, которые начали показную антикоррупционную кампанию и решили перераспределить накопленные за годы войны среди местного бизнеса активы. Махлуф даже опубликовал в Facebook видеообращения к высокопоставленному родственнику с просьбой защитить его компании от нападок спецслужб. Однако, судя по всему, он продолжает контролировать достаточное количество активов в Сирии, которые позволяют его сыновьям вести роскошный образ жизни за рубежом.