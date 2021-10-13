Поездка заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Россию продлилась три дня и завершилась 13 октября. Повестка «охватила» МИД России, оборонное ведомство и администрацию российского президента. Так, после переговоров с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым, к которым параллельно подключился замглавы минобороны Александр Фомин, человек номер три в Госдепе отправилась на Старую площадь к помощнику Владимира Путина по международным делам Юрию Ушакову и замглавы администрации президента Дмитрию Козаку.

Не секрет, что одним из основных вопросов, интересовавших Вашингтон, являлась укомплектованность дипмиссии в Москве, которая приняла на себя удар в связи с обменом двух стран высылкой дипломатов. Очевидно, что беседа с Рябковым вселила в американцев некоторую надежду. По крайней мере, глава пресс-службы дипведомства Нед Прайс по итогам пояснил, что дальнейшие консультации по кадровому паритету посольств продолжатся детально на более низком уровне. «Но мы надеемся, что эти переговоры смогут принести результаты», – сказал он.

Как ни странно, но признаки взаимопонимания между странами появились и в теме, касающейся тактического партнера России – Ирана. Так, Прайс указал на общую заинтересованность Москвы и Вашингтона в восстановлении ядерной сделки. «Это то, где мы совпадаем с РФ», – отметил он.

Нуланд еще придется продолжить дискуссии по Ирану, но в несколько другом контексте: 14 октября она отправится в Бейрут, где встретится с активистами и лидерами правительства. Проблему влияния Тегерана на страну кедров вряд ли удастся обойти стороной.

На языке сделок

Факт приезда Нуланд в Москву продемонстрировал готовность России и США вести диалог на языке сделок. Так, заместитель госсекретаря смогла посетить столицу только благодаря тому, что геополитические соперники «на паритетных началах» отменили взаимные целевые санкции. Москва вычеркнула замгоссекретаря из своих черных списков после того, как США отменили аналогичное ограничение, которое действовало в отношении российского гражданина.

Воодушевившись таким разменом, Смоленская площадь предложила коллегам дать обратный ход нескольким раундам санкций, которые стопорят функционирование дипломатических миссий. Точности в этом вопросе пока что нет: в Госдепе уклоняются от того, чтобы комментировать однозначно тему возвращения ряда дипломатов в РФ. Однако и Москва, и Вашингтон открыто говорят о необходимости сохранения открытых каналов связи для того, чтобы их отношения окончательно не скатились в конфронтационную повестку.

Вопреки ожиданиям, практика бартерных сделок оказалась неприменима на афганском направлении. Так, в разговоре с российской прессой Рябков заявил, что Нуланд было указано на неприемлемость американского военного присутствия в Центральной Азии. Это, вероятно, стало ответом на ожидания Вашингтона по поводу готовности Москвы позволить использовать ее военные объекты в регионе для мониторинга ситуации в Афганистане. Удивительным кажется лишь то, что сигнал донесен до США через дипканалы, хотя тема поднята по линии оперативного командования.

Свобода встреч

Несмотря на то, что визит Нуланд в администрацию президента стал редким случаем предметной коммуникации РФ и США по украинской проблематике, в Кремле пока что воздержались от того, чтобы делать прогнозы по поводу проведения таких консультаций на постоянной основе.

В разговоре с TRT на русском политолог и экономист Андерс Ослунд заметил, что замгоссекретаря США при желании могла бы переговорить и с большим числом российских официальных лиц, если бы захотела. «Нуланд не переусердствовала в своих просьбах, – заявил аналитик, комментируя ее контакты в столице. – Кремль понимает, что госпожа Нуланд является основным американским лицом, занимающимся определением политики на российском направлении, и он испытывал желание поговорить с ней».

Основными вопросами в повестке визита Ослунд, впрочем, назвал ситуацию в Украине и Беларуси и контроль над стратегическими вооружениями. Дискуссии по последней теме, по оценкам эксперта, вполне могут принести результаты: соответствующие контакты уже велись между Рябковым и замгоссекретаря Венди Шерман в Женеве. «Переговоры по контролю над вооружениями всегда требуют времени. Более интересный вопрос: получится ли что-нибудь из встречи с Козаком, хоть это и маловероятно», – заметил Ослунд.

Прецедент для переговоров

Экс-посол США в Украине Джон Хербст, возглавляющий Евразийский центр «Атлантического совета», заявил TRT на русском, что визит Нуланд интересен по двум причинам. Первая – это его длительность. Вторая – это санкционный торг между странами.

Однако в последнем есть и настораживающие моменты. «Вашингтону следует быть осторожным и убедиться, что эта взаимная отмена санкций не создаст прецедент для ведения переговоров в дальнейшем», – предупреждает Хербст. По его словам, американские рестрикции – это реальная проблема для Кремля, в то время как вводимые РФ меры неэффективны и в лучшем случае доставляют неудобства Белому дому.

Бывший посол заметил, что наличие в повестке переговоров с администрацией президента темы российского вмешательства в Украину обнадеживает. «Это хорошо, потому что Минский процесс за последние семь лет не принес результатов. Когда Москва действительно будет заинтересована в прекращении своей агрессии на Донбассе, она будет поддерживать регулярные контакты с США», – заключил Хербст, добавив, что также это хорошая возможность для Козака и Нуланд познакомиться.