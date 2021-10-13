Временное правительство Исламского Эмирата Афганистан пообещало провести реформу вооруженных сил, чтобы уволить тех, кто злоупотребляет своими полномочиями. Соответствующее заявление обнародовано кабинетом министров талибов, сообщает TOLOnews.

В заявлении не указаны подробности относительно обещанного реформирования, но МВД уже объявило, что этот шаг направлен «на устранение неквалифицированных и корыстных людей», которые злоупотребляют своим положением.

По словам представителя ведомства Сайеда Хости, представители «Талибана» создали независимую комиссию для проведения мониторинга вооруженных сил. В состав комиссии входят должностные лица министерства обороны, министерства внутренних дел и разведывательного управления. Обязанность комиссии – выявлять и увольнять тех военнослужащих, у которых «плохой послужной список», пояснил он журналистам.

Ранее представители движения подчеркивали, что будут противодействовать контрабанде наркотиков из Афганистана. «Мы гарантируем, что примем меры по борьбе против производства наркотиков, и хотим гарантировать это мировому сообществу, в частности по противодействию контрабанде», – сказал на пресс-конференции в Москве шейх Шахабуддин Делавар.

По его словам, у «Талибана» есть пример, когда движение «привело к нулю производство наркотиков на территории Афганистана». В стране нет другой силы, которая способна прекратить производство наркотических средств и их контрабанду с территории государства, отметил Делавар.

Ранее TRT на русском писал, что исполняющий обязанности главы Центрального банка Афганистана Мохаммад Идрис заявил о безопасности вкладов афганцев в коммерческих финансовых учреждениях страны. 15 августа США заморозили активы ЦБ на сумму почти $9,5 млрд и прекратили поставки наличных денег в страну, чтобы к ним не получили доступ талибы, пришедшие к власти в Афганистане в тот же день. Тогда же Международный валютный фонд и Всемирный банк прекратили всякую помощь Кабулу. В результате тысячи афганцев выстроились в очереди перед банками, чтобы забрать свои сбережения.