Президент России Владимир Путин по окончании пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя» дал интервью ведущей американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл. Полное интервью российского лидера опубликовано на сайте Кремля.

Журналист спросила Путина, что он думает о своем преемнике и действительно ли хочет оставаться на посту президента до своих 84 лет. «Нет, я на такие вопросы предпочитаю не отвечать, это традиционный мой ответ. До следующих выборов еще достаточно много времени», – сказал он.

Путин подчеркнул, что разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию. «Ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее», – отметил президент.

Глава государства добавил, что Конституция позволяет ему баллотироваться на следующий срок. «Но никаких решений на этот счет пока не принято», – заметил Путин.

Ранее Путин неоднократно отвечал на вопрос о своем будущем преемнике и планах баллотироваться на новый президентский срок. В частности, в конце июня глава государства во время прямой линии заявил, что придет время, когда он сможет назвать достойного кандидата на пост президента. Тогда он напомнил, что свято место пусто не бывает и незаменимых людей нет. До этого Путин говорил, что думает о выборе преемника с 2000 года, но «окончательное решение будут принимать граждане».

Путин в интервью CNBC также коснулся темы использования доллара в качестве мировой резервной валюты. Москва внимательно смотрит за происходящим и предпринимает «необходимые шаги» для защиты своих долгосрочных интересов. Если американские власти не изменят свою политику, то «США сами подорвут доверие к доллару», сказал президент РФ. При этом он напомнил, что госдолг США растет, и Конгресс в очередной раз принял решение об увеличении его потолка.

По его мнению, из-за этих экономических причин доверие к доллару падает. Кроме того, российский президент назвал большой ошибкой США попытки использовать доллар в качестве санкционного инструмента, препятствуя расчетам за санкционную продукцию. Он пояснил, что из-за этого невозможно получить деньги клиентов за поставленную продукцию в долларах. «К чему это приводит? Мы вынуждены, у нас нет другого выбора, мы просто вынуждены переходить к расчетам в других валютах», – отметил президент РФ. Путин заявил, что так поступает не только Россия, но и другие страны, которые используют доллар в качестве резервной валюты либо в качестве инструмента расчетов, в том числе «ближайшие партнеры и союзники США».

Кроме того, в интервью российский лидер прокомментировал созданиенового оборонного блока AUKUS, в который входят Австралия, США и Великобритания. По его словам, формирование этого альянса также подрывает региональную стабильность. «На мой взгляд, дружить между собой – это хорошо, но дружить против кого-то – это плохо. Это подрывает стабильность, о которой мы все говорим и о которой мы все заботимся», – сказал Путин. При этом он выразил надежду, что «ситуация не будет развиваться по какому-то непредсказуемому сценарию и не будет вызывать каких-то дополнительных напряжений в регионе».