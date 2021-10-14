Американские СМИ заподозрили вице-президента Соединенных Штатов Камалу Харрис в съемках постановочного видео, в котором она участвовала вместе с детьми-актерами, сообщает Fox News.

Харрис – также руководитель Национального космического совета США – снялась в ролике для NASA по случаю Всемирной недели космоса, на котором рассказала детям о космических путешествиях. Политик поделилась, что ей «нравится идея исследовать неизведанное» и мысль о том, что «вокруг есть много того, чему еще предстоит научиться».

Вице-президент опубликовала это видео в Twitter 7 октября.

Ряд телеканалов, в частности CNN, MSNBC, ABC, высмеяли политика за то, что в ролике снялись профессиональные дети-актеры. Так, по информации Fox News, один из актеров, 13-летний Тревор Бернардино, признался, что проходил кастинг, чтобы принять участие в съемках с вице-президентом США.

С Харрис рядом на видео также сидели дети-актеры Деррик Брукс, Эмили Ким, Сидни Шмук и Жориэль Тапо.

В Белом доме опровергли сообщение об отборе детей для съемок офисом Харрис, лишь уточнили, что кастинг актеров провел видеохостинг YouTube. «За последние 24 часа мы заметили растущее количество комментариев и вопросов вокруг нашего специального выпуска YouTube Originals «Стань любопытным». Процесс кастинга для этого шоу ничем не отличался от типичных детских шоу без сценариев в других сетях и потоковых платформах», – заявили в YouTube и при этом пояснили, в поисках детей видеохостинг обратился к некоммерческим организациям, социальным сетям и традиционным кастинговым сайтам.

Пользователи сети задались вопросом: использовались ли средства налогоплательщиков для финансирования видео и оплаты детей-актеров, которые снимались вместе с вице-президентом.

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