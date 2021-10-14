Россия стала лидером по числу обращений к Google с требованием удалить контент. С 2011-го только в эту корпорацию она отправила почти 61% от общего числа запросов на удаление данных. При том что до 2012-го она не входила даже в «топ-15 жалующихся стран». Зато всего через год была уже в семерке, а в 2016 году и вовсе возглавила рейтинг. С тех пор растет лишь ее отрыв от других государств. Но и этого России мало… «В среднем из поисковой выдачи не удаляется от 20% до 30% ссылок на запрещенный в России контент», – заявляют в Роскомнадзоре. К проблемному контенту регулятор, кстати, отнес и призывы к участию в «незаконных акциях».

Сколько контента скрывает Россия?

Число требований блокировки того или иного контента от разных стран раскрывает сама корпорация в рамках Google Transparency Report. Именно таким образом стало известно, что в период с 2011-го по 2020-й год российские органы обращались к Google 123 606 раз, что в целом составило 60,6% от всех запросов. За это время Россия попросила удалить более 950 тысяч единиц контента из разных сервисов компании – в основном веб-поиска и YouTube. И примечательно, что до середины 2018-го большинство запросов на удаление касалось видеохостинга, а сейчас власти чаще всего просят удалять ссылки из интернет-поиска.

Не умаляя сложившейся ситуации, эксперты отмечают, что снижение «жалоб» на YouTube связано еще и с тем, что видеохостинг сам стал следить за размещаемыми видео и бороться с действительно неприемлемыми: вроде порнографии, онлайн-казино и роликов, связанных с насилием.

И, тем не менее, интересно проследить, как поменялся фактически за это же время российский адресат обращений. IT-эксперт Григорий Бакунов пояснил «Би-би-си»: «Раньше даже запросы Роскомнадзора шли через МВД, а теперь наоборот – все запросы к Google идут именно через Роскомнадзор».

Действительно, по данным корпорации, запросы из России сегодня приходят преимущественно от Роскомнадзора, а до 2019-го они делались от имени силовых структур. Хотя, как поясняет сам Google, запросы могут поступать от учреждений разных уровней – как в письменной, так и в устной форме.

Почему число запросов на блокировку растет?

Российские власти считают запросы на удаление контента эффективным способом регулировать рунет, считает адвокат «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян. И для этого в стране были созданы все условия – например, позволяющие миновать суды. «Прежде всего увеличение количества запросов на удаление контента связано с количеством оснований, по которым он может быть удален, и органов, которые могут этого требовать во внесудебном порядке, – заметил эксперт «Би-би-си». – Только за последние годы в число таких органов вошли Росздравнадзор, Росмолодежь. Не говоря уже об увеличенных полномочиях генпрокуратуры».

Григорий Бакунов, в свою очередь, уточняет, что у России также за это время появились новые записи в «Едином реестре запрещенных сайтов», который работает с 2012 года, и они уже сами по себе считаются запросом на удаление контента из сервисов Google. Так, с 2018 года поисковики обязаны подключаться к данному реестру и удалять внесенный туда контент в автоматическом режиме. Это уже сделали российские «Яндекс» и «Мейл.ру». Сделал ли Google – не ясно.

Также рост числа запросов на удаление контента из России можно объяснить тем, что у других стран намного меньше возможностей «давить» на IT-гиганта. «Чем другие страны могут угрожать Google? Отключением? – поясняет мысль Бакунов. – Франция не может отключить у себя Google, потому что жителям страны будет просто нечем искать в интернете. А Россия в уникальном положении, у нее есть «Яндекс», «ВКонтакте» и так далее».

В то же время в мире есть страны с более жесткими практиками – например, Китай и Иран, где интернет-сервисы блокируются полностью. Юрист Саркис Дарбинян замечает: «Россия все-таки в отличие от этих стран сильнее интегрирована в мировую экономику, и политического решения блокировать сервисы пока нет. Поэтому и растет количество запросов на удаление контента внутри сервисов».

Такого же мнения придерживается и президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета Андрей Безруков. На полях 15-го Международного форума Гармиш–Партенкирхена в Москве в сентябре он публично заявил, что на сегодняшний день, по сути, только Китай может позволить себе «отгородиться» от влияния американских IT-гигантов. Россия пока – нет, но она обладает всем необходимым технологическим потенциалом для того, чтобы обеспечить свой так называемый цифровой суверенитет.

Какой будет «удаленная» статистика-2021?

Этот вопрос действительно актуален. Прежде всего в связи с популярными расследованиями ныне осужденного оппозиционера Алексея Навального и его команды, ареста политика, массовыми народными митингами в его поддержку и фактически преследованиями его организаций и даже интернет-приложений, а также выборами в Госдуму.

Поэтому эксперты отмечают, что теоретически в 2021 году число запросов может только вырасти – причем с формулировкой по типу «в связи с нацбезопасностью».

Так, зимой Роскомнадзор активно боролся с иностранными соцсетями, в том числе, и с Google, требуя удалять призывы на несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. Летом ведомство требовало удалять из поисковиков информацию об «Умном голосовании» из поисковой выдачи, а приложение «Навальный» – из магазинов приложений. В итоге в первый день парламентских выборов Telegram заблокировал ботов, связанных с предвыборной агитацией в России, включая бот «Умного голосования». А Google Play и App Store удалили приложение «Навальный». Снова в магазинах оно появилось только в начале октября.

По этим признакам IT-эксперт Бакунов делает вывод, что «Google стал сговорчивее». «Кроме того, российские власти научились более четко и правильно формулировать претензии к сайтам, – отмечает эксперт. – То есть можно сказать, что Google и Роскомнадзор «притерлись друг к другу»: компания согласилась следовать законодательству, а законы доредактировали так, чтобы легко банить то, что необходимо».

Впрочем, нельзя забывать и о том, что в мае 2021-го ведомство, во-первых, пригрозило корпорации ограничением скорости работы в России. А во-вторых, напомнило о штрафах до 10% всей годовой выручки корпорации, если та «продолжит нарушать правила». Тем более что Google уже неоднократно штрафовали за недостаточную фильтрацию контента или отказ от нее.

Почему мировые IT-гиганты сдаются?

Такую меру, как ограничение скорости, в марте этого года в России уже применяли к Twitter. Власти тогда начали особенно активную борьбу с западными соцсетями. Журналисты назвали ее битвой за Рунет, представитель МИД России Мария Захарова – политической цензурой, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждал, что деятельность Роскомнадзора, по сути, не связана с Twitter, она направлена на принуждение компании к соблюдению российских законов.

Тем не менее, факт остается фактом: незадолго до этого именно Twitter удалил около ста российских аккаунтов за нарушение правил платформы, которые явно имели отношение к властям. Ведь одни учетные записи продвигали заданную Москвой политическую повестку, другие сосредоточились на ослаблении веры в НАТО и стабильность альянса, а также вели активность, направленную против США и ЕС. Примерно треть аккаунтов предположительно были аффилированы с «Агентством интернет-исследований», которое больше известно как «Фабрика троллей». А в прошлом году эта соцсеть также навсегда заблокировала более тысячи аккаунтов, которые продвигали повестку «Единой России» и критиковали российскую оппозицию.

Теперь разбор «по-русски» предстоит и Facebook, которому, по подсчету экспертов, грозит более чем миллиардный штраф. Все тот же самый Роскомнадзор, по сообщениям «Ведомостей, вызывал 4 октября представителей данной соцсети на составление протокола о повторном нарушении российского законодательства. И, как отмечает издание, с начала года российские суды весьма активно штрафуют крупные интернет-компании, но до сих пор все эти «санкции» составляли не более 20 млн рублей.

Правда, штраф, который определит для Facebook российский суд, взыскать в России будет непросто. «Основная проблема во взыскании штрафов в том, что некоторые иностранные IT-компании (Facebook, Twitter и др.) не имеют официального представительства или филиалов в России, поэтому приставам при всем желании затруднительно осуществить взыскание», – отметил председатель комиссии по цифровой экономике Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев.

Он добавил, что эти сложности должен снять принятый недавно закон «о приземлении» иностранных IT-компаний. Согласно ему, начиная с 2022-го года, иностранные IT-компании должны будут иметь полноценные представительства в России. В противном случае по отношению к ним предусмотрен «целый комплекс мер воздействия», включая ограничение платежей в пользу компаний и запреты на распространение рекламы, полное или частичное ограничение доступа к ресурсу и т. п.

Интернет в России слишком долгое время был «достаточно свободной площадкой», считает политолог Татьяна Становая. Сейчас же «внутри российской элиты сложился консенсус относительно того, что с соцсетями надо что-то делать». Что и как – власти, по ее мнению, пока не совсем понимают. «Нельзя сказать – «мы хотим пресечь деятельность оппозиции в соцсетях». Но такая потребность есть – чтобы снизить политическую угрозу», – заключает эксперт.