Программа развития вспомогательного флота России до 2033 года предусматривает постройку новых кораблей. Для снабжения гарнизонов на Крайнем Севере планируется построить пять ледоколов и три универсальных судна, сообщил замначальника штаба материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ Андрей Ефимов.

«Это позволит значительно повысить возможность вспомогательного флота по доставке грузов в районы Крайнего Севера», – цитирует ТАСС Ефимова.

В 2022 году в состав Военно-морского флота намерены принять ледокол «Евпатий Коловрат». Судно строится по модернизированному проекту 21180М. Главное его отличие – уменьшенные размеры корпуса и малая осадка, что позволит использовать ледоколы в мелководных акваториях. Корабли оснастят системой автоматизированного управления «Залив-ЛК-21180».

Ефимов подчеркнул, что через Северный морской путь корабли доставляют до половины грузов для нужд военных на Крайнем Севере. Для этих целей в 2017 году в состав вспомогательного флота ВМФ России включили дизель-электрический ледокол «Илья Муромец» и два судна тылового обеспечения «Эльбрус», которые могут идти через слой льда толщиной до 80 сантиметров.

Как писал ранее TRT на русском, в России может быть создан новый военно-морской флот – Арктический, в зону ответственности которого будут входить Арктика и Северный морской путь, сейчас находящиеся в зонах ответственности Северного и Тихоокеанского флотов соответственно. ТАСС со ссылкой на источник в Министерстве обороны РФ сообщал, что инфраструктура для функционирования нового объединения может быть выделена из состава СФ и ТОФ.

В последние годы российская арктическая военная инфраструктура в Арктике активно наращивается. В регионе проводятся крупные учения. Военно-морской флот РФ на данный момент состоит из Балтийского, Тихоокеанского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии. Статус оперативно-стратегического объединения имел Северный флот, с 1 января текущего года являющийся межвидовым стратегическим территориальным объединением вооруженных сил России, выполняющим задачи военного округа. Отдельными родами сил ВМФ России являются морская авиация, морская пехота и береговые ракетно-артиллерийские войска.