Минцифры обсуждает с операторами передачу им диапазона частот 3,4-3,8 ГГц в Москве, которыми сейчас пользуются военные, пишет Forbes со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Собеседник издания, близкий к профильному ведомству, отметил, что переговоры о возможном использовании этих частот в столице уже идут с мэрией. Источник Forbes в московской мэрии подтвердил, что этот вопрос действительно находится в федеральной повестке.

Представитель вице-премьера Дмитрия Чернышенко пояснил, что наиболее популярный в мире диапазон частот 3,4-3,8 ГГц не используется в России для развертывания сетей 5G, потому что его активно применяют силовые ведомства. При этом собеседник издания в одной из телеком-компаний рассказал, что передача частот в Москве может показать, что военные и операторы могут работать на этих частотах одновременно без помех для силовых ведомств.

Он также добавил, что проект можно реализовать на всей территории России. Операторы уже развернули в столице несколько пилотных зон для тестирования 5G – по две у «ВымпелКома» и Tele2, одна у «Мегафона».

У МТС всего 19 пилотных зон – в частности, на Лубянской площади, в парке Горького, на нескольких набережных у «Москва-Сити» и т.д. В сентябре оператор построил две пилотные зоны для «Сбера», чтобы тестировать совместимые смартфоны и беспроводные сервисы экосистемы банка, например, беспилотный транспорт.

Ранее Госкомиссия по радиочастотам уже отклоняла заявки операторов на выделение частот в этом диапазоне даже для тестирования технологии. Операторам предлагали развертывать 5G-сети в диапазоне 4,8–4,99 ГГц, но, по их мнению, это «превышает инвестиционные возможности», поскольку накопленный убыток операторов от использования частот 4,8–4,99 ГГц к 2030 году составит 354,3 млрд рублей и будет расти вплоть до 2040 года.

Выделение диапазона частот 3,4–3,8 ГГц для отдельных регионов уже обсуждалось, однако конкретных планов не было, отметил гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, реализация этой идеи в Москве стала бы своего рода пилотным проектом, который позволил бы получить первый опыт внедрения и эксплуатации сетей именно на этих частотах, а также показать их необходимость и более высокую эффективность по сравнению с частотами других предложенных операторам диапазонов. Он уточнил, что примерно до 2025 года основной сетью в России будет оставаться LTE, однако затем из-за постоянно растущего объема трафика пропускной способности операторов уже не будет хватать, и острее всего эта проблема стоит именно в Москве.

В октябре 2021 года гендиректор «МегаФона» Хачатур Помбухчан в интервью РБК рассказывал, что если операторы не получат новые частоты, то качество связи в мобильных сетях четвертого поколения может ухудшиться. Объем потребления данных в городах растет на 40-50% в год, тяжелее становится и сам потребляемый контент – приложения и видео, отмечал он. Из-за этого операторы вынуждены устанавливать больше базовых станций, «чтобы уменьшить зону покрытия каждой и добиться на ней приемлемого качества», однако этот подход в результате становится неэффективным, говорил Помбухчан.