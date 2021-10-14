Британское правительство разрешало поставки слезоточивого газа во многие авторитарные государства на Ближнем Востоке за последнее десятилетие, в том числе в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Египет, Бахрейн, Кувейт, Иорданию и Оман, пишет Middle East Eye (МЕЕ).

Согласно данным британской неправительственной организации Action on armed violence (AOAV), на которую ссылается издание, с 2008 года власти Соединенного Королевства выдали лицензии местным компаниям на экспорт слезоточивого газа в 70 стран. Шесть из этих государств – Бангладеш, Бахрейн, Египет, Мальдивы, Саудовская Аравия и Шри-Ланка – причислены министерством иностранных дел Великобритании к группе «приоритетных стран в области прав человека», в которых складывается враждебная среда для гражданского общества. О подробностях сделок мало информации, поясняет издание.

Однако согласно экспортным данным, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Иордания и Оман были одобрены в качестве стран, куда разрешены многократные продажи слезоточивого газа, несмотря на существующие документальные сведения его использования для внутренних репрессий. В Саудовскую Аравию и Египет были одобрены однократные поставки.

«Много разговоров о концепции «Глобальной Британии» после Brexit, но такая глобальная торговля также связана с оружием, которое использовалось для подавления демократических протестов», – отметил исполнительный директор AOAV Иэн Овертон.

Правительство заявляет о том, что серьезно относится к своим экспортным обязанностям и строго отслеживает процедуру выдачи лицензии, однако это не мешает ему одобрять экспорт слезоточивого газа британскими компаниями. Разрешения не должны выдаваться, если существует риск применения средств «для внутренних репрессий», поясняет МЕЕ.

В 2019 году, когда было доказано, что газовые баллончики британского производства использовались для подавления демонстраций в Гонконге, Лондон ввел запрет на экспорт оборудования для борьбы с толпой в этот специальный административный район Китая, напоминает Middle East Eye. Но многие ближневосточные получатели слезоточивого газа, который может вызвать многочисленные серьезные побочные эффекты для здоровья, включая слепоту и даже смерть, в прошлом использовали «химический раздражитель для насильственного подавления протестов».

Данные свидетельствуют, подчеркивает МЕЕ, что экспортные запросы редко отклоняются. Более того, несколько разрешений были получены уже после документального подтверждения о злоупотреблении слезоточивым газом. Бездействие британского правительства в отношении продаж в ОАЭ, Бахрейн, Иорданию, Кувейт и Оман становится еще труднее предотвратить, считает один из представителей AOAV Мюррей Джонс.

Организация Control Arms, которая выступает за прозрачность торговли оружием, недавно призвала предоставить подробное объяснение, как правительство управляет процессом экспортного контроля для потенциальных и текущих поставок оружия в страны, которые включены в группу «приоритетных в области прав человека».

Депутат, теневой министр труда по вопросам мира и разоружения Фабиан Гамильтон заявил: крайне важно, чтобы правительство не выдавало лицензии на продажу оружия в те страны, где существуют опасения об использовании средств «для внутренних репрессий или в нарушение международного права».