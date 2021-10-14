Turkish Aerospace Industries (TAI) создает новый инфраструктурный объект, который внесет значительный вклад в разрабатываемые национальные программы, пишет Daily Sabah со ссылкой на заявление компании.

Комплексная испытательная установка под названием «железная птица» предназначена для ускорения процессов разработки, сертификации и производства местной оборонной продукции. Объект, ввод в эксплуатацию которого запланирован на февраль 2022 года, станет первым в своем роде в авиационном секторе Турции.

«Железная птица» позволит проводить комплексное тестирование критических систем современного турецкого реактивного тренажера и легкого штурмовика Hürjet, отмечается в заявлении. Технические возможности, приобретенные в ходе этого процесса, также будут использованы в одном из долгожданных технологических проектов страны – национальном истребителе 5-го поколения TF-X. Основное оборудование, которое применят в боевом самолете, будет испытано на «железной птице».

Кроме того, здесь планируется тестировать системы управления полетами, шасси, бортового оборудования и других.

Как писал ранее TRT на русском, Turkish Aerospace Industries начала применять технологию digital twin в проектировании и производстве долгожданного турецкого истребителя 5-го поколения TF-X, представление которого запланировано 18 марта 2023 года, в 108-ю годовщину победы в битве при Чанаккале.

Программа TF-X National Combat Aircraft (MMU) – совместный проект TAI и подсекретариата оборонной промышленности Турции (Savunma Sanayii Başkanlığı, SSB) по созданию национального истребителя 5-го поколения TF-X с характеристиками, аналогичными F-35 Lightning II американской корпорации Lockheed Martin.

TAI – основной подрядчик проекта MMU, однако свой вклад в реализацию проекта внесут и несколько других турецких оборонных предприятий. Сначала истребитель будет работать на одном из уже существующих двигателей, а в будущем в нем будет использоваться двигатель, который разработает компания TRMotor.

Технология digital twin, или «цифровой двойник» – виртуальная модель изделия или машины, которая постоянно корректируется по результатам натурных экспериментов и достоверно предсказывает его поведение в течение всего жизненного цикла. В самолетостроении «цифровые двойники» используются, в частности, при проектировании, производстве, эксплуатации двигателей.