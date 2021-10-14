По меньшей мере шесть человек погибли, десятки получили ранения в результате стрельбы во время акции протеста жителей Бейрута против того, как ведется расследование взрыва в городском порту в 2020 году, сообщаетReuters. Данные о пострадавших разнятся: Reuters сообщает о 30, телеканал «Аль-Маядин» – о 60 раненых.

Неизвестные открыли огонь по участникам демонстрации сторонников шиитских группировок «Амаль» и «Хезболла», которые планировали провести акцию у главного здания суда в Бейруте с требованием отстранить судью Тарека Битара, который ведет дело о взрыве в порту. Они обвиняют судью в предвзятости и желании возложить ответственность за взрыв на бывших министров правительства, поддерживаемых группировками.

Стрельба произошла в районе границы между христианскими и шиитскими мусульманскими кварталами Бейрута – именно эта локация была передовой гражданской войны в Ливане, продолжавшейся с 1975 по 1990 год.

После начала стрельбы по демонстрации ливанская армия оцепила территорию и начала ее прочесывать в поисках стрелявших. Военные призвали мирных жителей покинуть этот район и заявили, что будут открывать огонь на поражение по каждому, при ком будет оружие.

«Амаль» и «Хезболла» заявили, что огонь по участникам акции вели снайперы, расположенные на крышах зданий.

Взрыв аммиачной селитры в порту Бейрута произошел 4 августа 2020 года. Мощность взрыва составила 1500 тонн в тротиловом эквиваленте. Погибли 210 человек, ранения получили около 6 тысяч человек, в самом Бейруте было разрушено множество зданий, без жилья остались около 300 тысяч жителей ливанской столицы.