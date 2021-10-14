Вооруженные силы Турции готовы к проведению антитеррористической операции в четырех локациях в Сирии и ждут приказа от верховного главнокомандующего, сообщает газета Türkiye, корреспонденты которой побывали в Сирии и опросили представителей Сирийской национальной армии.

​​​​​​​Армия Турецкой Республики завершила подготовку к операциям на севере Сирии и готовится войти в четыре занятых террористами ОНС/РПК города: Манбидж, Тель-Тамр, Айн Иса и Тель-Рифаат. Главной целью операции в публикации названо намерение создать условия для возвращения двух миллионов сирийских беженцев на родину. Для этого вышеобозначенные территории нужно зачистить от террористов, так как Россия и США не выполнили свое обещание передислоцировать ОНС/РПК на 30 километров к югу от сирийско-турецкой границы, о чем накануне заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, в последнее время на севере Сирии увеличилось число атак террористов, которые обстреляли даже больницу в Африне, в результате чего погибли дети. Подвергается обстрелам и территория Турецкой Республики.

Комментируя планы Анкары по устранению угрозы терроризма с севера Сирии, министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что шаги против формирований ОНС/РПК будут предприняты тогда и в том месте, которое определит президент Реджеп Тайип Эрдоган.