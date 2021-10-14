Израиль и США пытаются помешать иммиграции членов иудейской общины Гватемалы в Иран, сообщает газета Al-Quds Al-Arabi.

Десятки еврейских семей из ультраортодоксальной секты хасидского толка «Чистое сердце» намерены покинуть Гватемалу и перебраться в Иран. Их родственники в Израиле и США обратились в министерства иностранных дел своих стран с просьбой помешать им осуществить задуманное.

Гражданин Израиля сообщил, что его дочь, которая принадлежит к этой секте, прервала контакты со своей семьей. В ходе последнего разговора с отцом она сообщила ему, что намерена перебраться в Иран вместе с детьми. Также она сказала, что большое количество последователей этой секты находятся недалеко от аэропорта Гватемалы, рассчитывая покинуть страну в ближайшее время.

Правоохранительные органы Гватемалы уже задержали одну группу последователей секты с американскими паспортами. Они собирались вылететь в Иран, где планировали получить политическое убежище. Вероятно, что США призвали Гватемалу задержать членов секты по просьбе Израиля.

Секта «Чистое сердце», считающаяся одной из ультраортодоксальных и антисионистских еврейских групп, возникла в конце XX века. Идеологическая основа секты базируется на уверенности, что Израиль создан в грехе и должен прекратить свое существование. Из-за такой позиции члены секты подверглись преследованию со стороны израильских спецслужб, после чего перебрались в США и Канаду. Там против «Чистого сердца» были выдвинуты обвинения о жестоком обращении членов секты с детьми, результатом чего стало бегство сторонников группы в Гватемалу. В 2019 году члены секты обратились к Ирану с просьбой о предоставлении политического убежища в этой стране.

Члены группы отвергают современность и следуют строгой версии Галахи. Среди членов «Чистого сердца» распространены браки между подростками. Кроме того, им предписано носить одежду, покрывающую все части тела.