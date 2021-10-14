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Турция поставит ударные беспилотники Эфиопии
Турецкая Республика расширяет географию экспорта боевых беспилотников. Спрос на БПЛА растет после военных успехов национальных вооруженных сил
Турция поставит ударные беспилотники Эфиопии
Турция поставит ударные беспилотники Эфиопии / Others
14 октября 2021 г.

Турция заключила соглашения о поставке беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 Марокко и Эфиопии, сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомые с достигнутыми договоренностями.

Пока что Анкара, Аддис-Абеба и Рабат официально не объявляли о каких-либо сделках по поставкам БПЛА, однако агентству стали известны подробности договоренностей между странами. Неназванный турецкий чиновник рассказал, что Эфиопия и Марокко запросили поставки Bayraktar TB2. Кроме того, соглашения между странами могут включать в себя пункты о поставках запчастей и обучении персонала для управления дронами.

Дипломат, пожелавший беседовать с Reuters на условиях анонимности, сообщил, что Марокко уже получило первую партию беспилотных летательных аппаратов, которые королевство заказало в мае. Эфиопия также планирует приобрести дроны, но статус этого заказа менее ясен, сказал он. Источники агентства не уточнили, о каком конкретно количестве беспилотников идет речь, а также не предоставили финансовых подробностей соглашений. Официальные органы Турции, Эфиопии и Марокко, а также компания-производитель Bayraktar воздержались от комментариев.

Reuters отдельно отмечает, что поставки турецких беспилотных летательных аппаратов в Эфиопию рискуют вызвать трения в и без того напряженных отношениях между Анкарой и Каиром, который также расходится во мнениях с Аддис-Абебой относительно строительства гидроэлектростанции «Хидасэ» («Возрождение») на Ниле.

​​​​​​​Два источника в египетских спецслужбах рассказали, что Каир обратился к США и ряду европейских стран с просьбой помочь ему заморозить эту сделку. Еще один египетский источник сказал, что вопрос о любом соглашении между Турцией и Эфиопией должен быть поднят и прояснен в ходе переговоров между Каиром и Анкарой.

БПЛА Bayraktar TB2 был разработан турецкой компанией Baykar Makina в партнерстве с Kale Group. С 2014-го дроны серийно начали поставлять в армию, жандармерию и полицию, а с 2016-го – применять в боевых операциях против террористов РПК, а затем в Сирии и Ливии. Осенью 2020 года БПЛА Bayraktar TB2, приобретенные армией Азербайджана, наряду с артиллерийскими расчетами внесли весомый вклад в победу Баку во Второй Карабахской войне. ​​​​​​​За последние месяцы стало известно об интересе к турецким беспилотникам со стороны Саудовской Аравии, Ирака, Латвии, Албании и других стран. Кроме того, беспилотники уже поставлены в Катар, Польшу и Украину.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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