Турция заключила соглашения о поставке беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 Марокко и Эфиопии, сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомые с достигнутыми договоренностями.

Пока что Анкара, Аддис-Абеба и Рабат официально не объявляли о каких-либо сделках по поставкам БПЛА, однако агентству стали известны подробности договоренностей между странами. Неназванный турецкий чиновник рассказал, что Эфиопия и Марокко запросили поставки Bayraktar TB2. Кроме того, соглашения между странами могут включать в себя пункты о поставках запчастей и обучении персонала для управления дронами.

Дипломат, пожелавший беседовать с Reuters на условиях анонимности, сообщил, что Марокко уже получило первую партию беспилотных летательных аппаратов, которые королевство заказало в мае. Эфиопия также планирует приобрести дроны, но статус этого заказа менее ясен, сказал он. Источники агентства не уточнили, о каком конкретно количестве беспилотников идет речь, а также не предоставили финансовых подробностей соглашений. Официальные органы Турции, Эфиопии и Марокко, а также компания-производитель Bayraktar воздержались от комментариев.

Reuters отдельно отмечает, что поставки турецких беспилотных летательных аппаратов в Эфиопию рискуют вызвать трения в и без того напряженных отношениях между Анкарой и Каиром, который также расходится во мнениях с Аддис-Абебой относительно строительства гидроэлектростанции «Хидасэ» («Возрождение») на Ниле.

​​​​​​​Два источника в египетских спецслужбах рассказали, что Каир обратился к США и ряду европейских стран с просьбой помочь ему заморозить эту сделку. Еще один египетский источник сказал, что вопрос о любом соглашении между Турцией и Эфиопией должен быть поднят и прояснен в ходе переговоров между Каиром и Анкарой.

БПЛА Bayraktar TB2 был разработан турецкой компанией Baykar Makina в партнерстве с Kale Group. С 2014-го дроны серийно начали поставлять в армию, жандармерию и полицию, а с 2016-го – применять в боевых операциях против террористов РПК, а затем в Сирии и Ливии. Осенью 2020 года БПЛА Bayraktar TB2, приобретенные армией Азербайджана, наряду с артиллерийскими расчетами внесли весомый вклад в победу Баку во Второй Карабахской войне. ​​​​​​​За последние месяцы стало известно об интересе к турецким беспилотникам со стороны Саудовской Аравии, Ирака, Латвии, Албании и других стран. Кроме того, беспилотники уже поставлены в Катар, Польшу и Украину.