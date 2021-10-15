Сибирь может пострадать из-за непредсказуемых перегрузок энергосистемы – все дело в майнерах биткоинов, бегущих из Китая, который расправляется с виртуальными валютами. Предупреждение в адрес Москвы от губернатора Иркутской области Игоря Кобзева было сделано через месяц после того, как центральный банк Китая признал незаконными все финансовые операции с криптовалютами, пишет Ирк.ру.

В письме вице-премьеру Александру Новаку Кобзев выразил тревогу по поводу «лавинообразного роста потребления электроэнергии майнерами по потребительским ценам». Энергопотребление Иркутской области в 2021 году увеличится на 159% по сравнению с прошлым годом. Этот всплеск усугубляется запретом Китая на майнинг криптовалют и перемещением значительного количества оборудования в Сибирь из-за географической близости, написал губернатор.

«Ситуация является для региона непредсказуемым событием, приводит к существенным нагрузкам на электросетевой комплекс, с риском развития сложных аварий и чрезвычайных ситуаций», – отметил глава области.

Кобзев предложил ввести для криптомайнеров дифференцированные тарифы, сославшись на пример аннексированного Крыма.

«Понимаем, что эта нездоровая активность в нашем регионе отчасти объясняется приемлемой ценой на электроэнергию, установленной для населения. Это гигантская нагрузка на сети и это риски, особенно в зимнее время. Мы должны защитить жителей. Майнеры должны платить по другим ставкам», – считает он.

Минэнерго РФ поддержало идею Кобзева об особых тарифах на электричество для майнеров. «Мы прорабатываем вопрос в части электроэнергетики. Для поддержания надежности и качества энергоснабжения считаем необходимо исключить возможность потребления майнерами электроэнергии по тарифам для населения», – заявил глава ведомства Николай Шульгинов.

По его словам, необходима дифференциация тарифов. В противном случае придется увеличивать объем перекрестного субсидирования, это недопустимо. Иркутская область – локальный центр майнинга биткоинов из-за самой дешевой розничной электроэнергии в России.

Промышленные гиганты, которые размещены в регионе, берут на себя часть затрат потребителей на электроэнергию, что снижает цены. Использование биткоинов в РФ ограничено законодательством, в том числе федеральным законом о цифровых финансовых активах, который легализовал криптовалюты, но запретил их использование в качестве оплаты товаров и услуг.

По данным Центра альтернативных финансов Кембриджского университета, Россия занимаеттретье место в мировом майнинге биткоина после того, как власти Китая наложили запрет на добычу криптовалют. На РФ в августе этого года пришлось больше 11% от всей мощности, используемой для майнинга. Лидером по добыче криптовалют стали США с долей в 35,4%, второе место занял Казахстан (18,1%).

Ранее TRT на русском писал, что работники Министерства цифрового развития Камчатки во время мониторинга системы пресекли попытку установки программного обеспечения (ПО) для майнинга криптовалюты на компьютеры правительства.