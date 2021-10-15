Сокращение населения России к концу 2022 года составит свыше 1 млн человек, прогнозирует правительство, пишет The Bell.

В распоряжении издания оказался текст «Единого плана по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года». Правительство утвердило документ на этой неделе, но его текст не был опубликован.

Согласно плану, общая численность населения России по итогам 2021 года сократится на 535 500 человек, а в 2022 году – еще на 533 400 человек. В 2023 и 2024 годах убыль населения замедлится, соответственно, до 302 500 и 256 700 человек.

Прирост населения власти ожидают только в 2030 году, когда число россиян увеличится на 78 300 человек, следует из единого плана.

Согласно июльскому указу президента Владимира Путина, именно к этому году в России должен быть обеспечен устойчивый рост численности населения с учетом эффекта миграции.

По данным правительства, в 2021 году темпы сокращения населения замедлятся по сравнению с рекордными значениями 2020-го. По итогам прошлого года население России впервые за 17 лет сократилось на 577 600 человек.

Однако статистика Росстата показывает другую картину: в январе – августе текущего года естественная убыль населения ускорилась почти в два раза – до 595 300 человек. За тот же период прошлого года естественная убыль составила 346 900 человек. Смертность за восемь месяцев 2021 года выросла на 18,5% в годовом выражении. Миграционный прирост по состоянию на 1 августа смог компенсировать естественную убыль только на 31,4%.

В 2021 году сокращение населения России будет выше, чем в 2020-м, предупреждал ведущий научный сотрудник Института демографии имени А. Г. Вишневского Никита Мкртчян, комментируя данные Росстата за первое полугодие. Миграционный прирост восстановился до допандемийного уровня, но не сможет перекрыть огромную естественную убыль населения в текущем году, отметил эксперт.

Ожидаемая продолжительность жизни россиян, по оценке правительства, снизится до 70,2 года в 2021 году, но вырастет до 71 года в 2022-м. К 2024 году она достигнет 73,7 года, говорится в едином плане. Уровень бедности в 2021 году снизится до 11,4% после 12,1% по итогам 2020-го. К 2024 году доля населения с доходами ниже прожиточного минимума должна достигнуть 9,6%, считает правительство.

Как писалранее TRT на русском, половина опрошенных сервисом «Работа.ру» и «СберНПФ» жителей России (50%) считают, что не доживут до времени, когда наука победит старение. Еще почти треть респондентов (27%) не уверены, что застанут этот момент. В рамках исследования были опрошены свыше 5 тыс. человек старше 18 лет из всех регионов России.