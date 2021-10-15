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Делегация талибов проинформировала Турцию о ситуации в Афганистане | Талибы в Турции
Делегация талибов во главе с министром иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Муттаки встретилась в Анкаре с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и турецкими коллегами. Темой переговоров стали вопросы борьбы с терроризмом, проблемы мигрантов, а также образование афганских женщин и их роль в деловой жизни страны. #Талибан #переговоры #Турция
Делегация талибов проинформировала Турцию о ситуации в Афганистане / Others
15 октября 2021 г.
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