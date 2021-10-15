Делегация талибов проинформировала Турцию о ситуации в Афганистане | Талибы в Турции

Делегация талибов во главе с министром иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Муттаки встретилась в Анкаре с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и турецкими коллегами. Темой переговоров стали вопросы борьбы с терроризмом, проблемы мигрантов, а также образование афганских женщин и их роль в деловой жизни страны. #Талибан #переговоры #Турция