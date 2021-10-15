Частная турецкая верфь Ares приступила к серийному производству партии из 122 скоростных патрульных катеров для командования береговой охраны и Главного управления безопасности страны, сообщает Defence News.

Это самая крупная военно-морская программа Турции по количеству малых кораблей прибрежной зоны, она является частью контракта между Ares и турецким Управлением оборонной промышленности (Savunma Sanayii Başkanlığı). SSB не раскрывает стоимость контракта, но, по оценкам отраслевых источников, она составляет от $70 до $80 млн.

Из 122 кораблей командование береговой охраны получит 105 быстроходных катеров Ares 35, а Главное управление безопасности – 17.

Глава SSB Исмаил Демир ранее говорил, что небольшие военно-морские корабли будут использоваться для противодействия незаконной миграции, контрабанде и торговле людьми, а также для поддержки поисково-спасательных операций, операций по обеспечению безопасности на пространстве от черноморского побережья до восточной части Средиземного моря.

Катер Ares-35 является новой разработкой, выполненной из композитных материалов. Корабль оснащен двумя дизельными двигателями и водометными движителями, его расчетная максимальная скорость составляет 35 узлов, а дальность плавания – 160 морских миль. Верфь планирует передавать заказчику шесть катеров каждые два месяца.

«Все катера будут иметь одинаковые характеристики, но в них в случае необходимости могут быть внесены изменения. Катера были спроектированы с учетом высоких эксплуатационных характеристик на всех побережьях Турции и зарекомендовали себя при выполнении задач на мелководье и даже на большой глубине (более 3,2 футов)», – сообщил представитель Ares Онур Йылмаз.