Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA) открыло в пакистанском городе Карачи спортивные объекты для детей с ограниченными возможностями, сообщает Daily Sabah.

В церемонии открытия объектов – тренировочных площадок для крикета и футбольного стадиона, предназначенных для детей с нарушениями слуха и зрения – принял участие президент Пакистана Ариф Алви.

Школа Ида Риеу, при которой были построены объекты, является одним из крупнейших в Пакистане образовательных учреждений для детей с особыми потребностями, в ней учится более 800 учеников.

Президент Пакистана Ариф Алви поблагодарил Анкару за создание спортивных сооружений для детей с особыми потребностями, которые являются неотъемлемой частью любого общества.

«Мы должны помочь им чувствовать себя нормально, потому что они такие же, как и каждый из нас», – сказал Алви. Он также поблагодарил Анкару за поддержку Исламабада в трудное время.

Подчеркивая важность популяризации спорта среди молодежи, генеральный консул Турции в Карачи Толга Учак выразил надежду, что спортивные сооружения, созданные TİKA, поддержат талантливых ребят и проложат путь к спорту для детей с особыми потребностями. Он отметил, что многолетняя дружба между Пакистаном и Турцией крепнет с каждым днем.

​​​​​​​Координатор TİKA в Карачи Ибрагим Катирчи сказал, что в последние годы организация разработала и реализовала ряд проектов для пакистанской молодежи, начиная от библиотек и заканчивая центрами профессионального обучения и музыкальными классами. TİKA действительно реализовала ряд образовательных и спортивных проектов в Пакистане, в основном в провинциях Синд и Белуджистан.