ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган: нельзя позволить забыть о Газе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани подчеркнул, что Израиль создает прямую угрозу региональной безопасности
Президент Эрдоган: нельзя позволить забыть о Газе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани / AA
17 июня 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Стороны обсудили развитие конфликта между Израилем и Ираном, двусторонние отношения и актуальные региональные вопросы.

Президент Эрдоган сообщил, что Анкара с самого начала атак Израиля на Иран ведет активные дипломатические контакты. Он отметил, что Турция продолжит прилагать усилия для прекращения насилия.

По его словам, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь подтвердил, что представляет собой крупнейшую угрозу для безопасности всего региона.

Президент Турции также подчеркнул, что нельзя позволить, чтобы атаки Израиля отвлекли внимание от гуманитарного кризиса и геноцида в Газе. Кроме того, он заявил, что не допустит распространения напряженности на территорию Сирии.

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