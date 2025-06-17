Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Стороны обсудили развитие конфликта между Израилем и Ираном, двусторонние отношения и актуальные региональные вопросы.

Президент Эрдоган сообщил, что Анкара с самого начала атак Израиля на Иран ведет активные дипломатические контакты. Он отметил, что Турция продолжит прилагать усилия для прекращения насилия.

По его словам, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь подтвердил, что представляет собой крупнейшую угрозу для безопасности всего региона.

Президент Турции также подчеркнул, что нельзя позволить, чтобы атаки Израиля отвлекли внимание от гуманитарного кризиса и геноцида в Газе. Кроме того, он заявил, что не допустит распространения напряженности на территорию Сирии.