ПОЛИТИКА
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В Австралии мужчина пытался убежать от полиции на погрузчике
В австралийском Ипсвиче злоумышленник пытался совершить кражу с помощью погрузчика. Ночью он протаранил витрину магазина, забрал два мотоцикла и попытался скрыться - на том же погрузчике. Удирая от полицейских, он повредил несколько изгородей и домов, выезжал на рельсы и обочины, пока его путь не преградило дерево. Он бросился убегать, но в итоге его поймали. Обошлось без пострадавших. #Австралия #кража #Ипсвич
В Австралии мужчина пытался убежать от полиции на погрузчике / Others
16 октября 2021 г.
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