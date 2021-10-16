В Австралии мужчина пытался убежать от полиции на погрузчике

В австралийском Ипсвиче злоумышленник пытался совершить кражу с помощью погрузчика. Ночью он протаранил витрину магазина, забрал два мотоцикла и попытался скрыться - на том же погрузчике. Удирая от полицейских, он повредил несколько изгородей и домов, выезжал на рельсы и обочины, пока его путь не преградило дерево. Он бросился убегать, но в итоге его поймали. Обошлось без пострадавших. #Австралия #кража #Ипсвич