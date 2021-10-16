ПОЛИТИКА
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Канцлер Германии с прощальным визитом в Стамбуле
Реджеп Тайип Эрдоган и Ангела Меркель провели переговоры в Стамбуле. Это прощальный визит канцлера в этой должности. Президент Турции выразил надежду на то, что новое правительство Германии продолжит успешный курс на сотрудничество между странами. Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил канцлера за вклад в урегулирование сирийского кризиса. В свою очередь, Меркель заявила, что Евросоюз продолжит оказывать поддержку Турции в вопросе противодействия нелегальной миграции. #Эрдоган #Турция #Меркель
Канцлер Германии с прощальным визитом в Стамбуле / Others
16 октября 2021 г.
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