Канцлер Германии с прощальным визитом в Стамбуле

Реджеп Тайип Эрдоган и Ангела Меркель провели переговоры в Стамбуле. Это прощальный визит канцлера в этой должности. Президент Турции выразил надежду на то, что новое правительство Германии продолжит успешный курс на сотрудничество между странами. Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил канцлера за вклад в урегулирование сирийского кризиса. В свою очередь, Меркель заявила, что Евросоюз продолжит оказывать поддержку Турции в вопросе противодействия нелегальной миграции. #Эрдоган #Турция #Меркель