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Экипаж первых "кинобелки и стрелки" успешно приземлился на Землю
Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко в команде с космонавтом Роскосмоса Олегом Новицким успешно приземлились в Казахстане после полета на МКС, где они пробыли 12 дней. Возвращение они сравнили с "американскими горками", а прощаясь с "Союз МС-18" Пересильд оставила автограф "СпасибА". #мкс #пересильд #шипенко
Экипаж первых "кинобелки и стрелки" успешно приземлился на Землю / Others
17 октября 2021 г.
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