Экипаж первых "кинобелки и стрелки" успешно приземлился на Землю

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко в команде с космонавтом Роскосмоса Олегом Новицким успешно приземлились в Казахстане после полета на МКС, где они пробыли 12 дней. Возвращение они сравнили с "американскими горками", а прощаясь с "Союз МС-18" Пересильд оставила автограф "СпасибА". #мкс #пересильд #шипенко