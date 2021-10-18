Соединенное Королевство рассматривает вопрос приобретения турецких беспилотников Bayraktar и Anka, заявил в интервью CNN министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк.

«Теперь они должны принять решение. Мы представили им варианты, и сейчас они серьезно их рассматривают», – сказал чиновник.

Мустафа Варанк напомнил, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес ранее называл турецкие БПЛА «изменившими правила игры» в новых войнах. Тогда британское издание The Guardian опубликовало статью под названием «Великобритания жаждет новых дронов после военного успеха Азербайджана», в которой подчеркивается решающая роль турецких БПЛА в победе Азербайджана в карабахской зоне конфликта. В январе 2021-го Варанк не исключал, что «в самом ближайшем будущем мы увидим, что приобретенные у Турции Bayraktar и Anka также будут летать в европейском небе».

Мустафа Варанк отметил, что Турции удалось серьезно нарастить доходы в оборонной сфере в последние годы. По его словам, в 2005 году оборонный экспорт Турции составлял $340 млн, а в 2020 году – $3 млрд. В свою очередь, ассамблея экспортеров Турции (TIM) отчиталась о росте оборонного экспорта страны в первые три квартала 2021 года на 39% – он составил $2,1 млрд, по сравнению с $1,5 млрд за аналогичный период 2020 года.

Турецкие БПЛА привлекли внимание международного сообщества после их эффективного применения в Сирии, Ливии, а также во время боевых операций в Карабахском регионе Азербайджана в 2020 году. Так, БПЛА Bayraktar TB2, приобретенные Баку, наряду с артиллерийскими расчетами внесли весомый вклад в победу во Второй Карабахской войне. ​​​​​​​

За последние месяцы стало известно об интересе к турецким беспилотникам со стороны Саудовской Аравии, Ирака, Латвии, Албании и других стран. Военные БПЛА в количестве от нескольких десятков до единичных экземпляров уже поставлены в Польшу, Катар, Украину, Туркменистан, Марокко, Тунис, Саудовскую Аравию. Рассматривают покупку или уже заключили контракты Ирак, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Эфиопия, Оман, Нигерия, Литва, Латвия, Венгрия, Босния и Герцеговина, Албания, Сербия.

Плюсом турецких аппаратов является их дешевизна, колеблющаяся в пределах одного-двух миллионов долларов за единицу. Кроме того, их характеристики постоянно пересматриваются за счет широкого применения в реальных боевых действиях.