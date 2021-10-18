ПОЛИТИКА
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Россия депортировала племянника главы афганского генштаба
По информации эксперта Андрея Серенко, по просьбе талибов российские силовики выслали члена высокопоставленной афганской семьи, причем это решение было принято группой чиновников РФ
Россия депортировала племянника главы афганского генштаба
Российская виза в паспорте Рафиуллы Рохани / фото: Telegram-канал Андрея Серенко / Others
18 октября 2021 г.

Из России выслали гражданина Афганистана Рафиуллаха Рохани, приехавшего учиться в Кубанский государственный технологический университет. Молодой человек является племянником бывшего командующего спецназом и экс-начальника Генштаба афганской армии Хайбатуллы Ализая, сообщил «Дождю» руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко со ссылкой на свои источники.

По данным Серенко, 21-летний мужчина был задержан в аэропорту Домодедово сразу по прилету в Москву, откуда он должен был вылететь в Краснодар на учебу. Однако из зоны прилета он так и не вышел. При этом никаких правонарушений он не совершал, претензий к нему со стороны правоохранительных органов нет.

Рохани был задержан российскими силовиками и провел более суток в здании аэропорта, где с ним «достаточно жестко обращались некие люди в штатском». В частности, они потребовали у него пароли от телефона и соцсетей и прочитали его переписки, в том числе с его дядей Хайбатуллой Ализаем, рассказал политолог. После этого его отправили в Доху, откуда посадили на самолет в Тегеран.

Рохани на родине возглавлял молодежную организацию, которая призывала бороться с талибами. По словам Серенко, пока Рафиуллах был в Дохе, к нему приезжали представители «Талибана» и предлагали добровольно сдаться. Рохани также является сыном Бисмиллаха Рохани Ализая, советника беглого президента страны Ашрафа Гани. «Это очень влиятельная семья в Афганистане, которая занимала серьезные позиции в большом Кандагаре», – отметил Серенко.

Эксперт полагает, что решение о высылке Рохани из РФ не было согласовано с правительством, а было лоббировано группой заинтересованных чиновников, которые с помощью такой инициативы хотели продемонстрировать конструктивный подход в отношениях с талибами. Серенко отметил, что о депортации просил один из крупных представителей «Талибана» Шер Аббас Станекзай.

В начале октября стало известно, что в Волгоградской области пропали без вести пятеро афганских полицейских. Все они – слушатели Волгоградской академии МВД РФ, сообщал телеграм-канал Baza. Двое из них – Ниялан и Рашид – 2 октября убыли в увольнение, но на контрольное построение не прибыли. На следующий день, 3 октября, трое других афганцев – сержант Гулаб Абдул Сабур, капитан Шарифи Атикула и лейтенант Самим Ибрахим – ушли из общежития на Исторической улице и обратно не вернулись. Исчезнувших афганских силовиков ищут в Волгоградской области, соседних регионах, ориентировки на них также передали в Москву.

После прихода к власти талибов в Афганистане в августе группа афганских военнослужащих (более 150 человек) – выпускников российских военных вузов – обратилась с открытым письмом к российским властям с просьбой вывезти их из Афганистана.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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