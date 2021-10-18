Из России выслали гражданина Афганистана Рафиуллаха Рохани, приехавшего учиться в Кубанский государственный технологический университет. Молодой человек является племянником бывшего командующего спецназом и экс-начальника Генштаба афганской армии Хайбатуллы Ализая, сообщил «Дождю» руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко со ссылкой на свои источники.

По данным Серенко, 21-летний мужчина был задержан в аэропорту Домодедово сразу по прилету в Москву, откуда он должен был вылететь в Краснодар на учебу. Однако из зоны прилета он так и не вышел. При этом никаких правонарушений он не совершал, претензий к нему со стороны правоохранительных органов нет.

Рохани был задержан российскими силовиками и провел более суток в здании аэропорта, где с ним «достаточно жестко обращались некие люди в штатском». В частности, они потребовали у него пароли от телефона и соцсетей и прочитали его переписки, в том числе с его дядей Хайбатуллой Ализаем, рассказал политолог. После этого его отправили в Доху, откуда посадили на самолет в Тегеран.

Рохани на родине возглавлял молодежную организацию, которая призывала бороться с талибами. По словам Серенко, пока Рафиуллах был в Дохе, к нему приезжали представители «Талибана» и предлагали добровольно сдаться. Рохани также является сыном Бисмиллаха Рохани Ализая, советника беглого президента страны Ашрафа Гани. «Это очень влиятельная семья в Афганистане, которая занимала серьезные позиции в большом Кандагаре», – отметил Серенко.

Эксперт полагает, что решение о высылке Рохани из РФ не было согласовано с правительством, а было лоббировано группой заинтересованных чиновников, которые с помощью такой инициативы хотели продемонстрировать конструктивный подход в отношениях с талибами. Серенко отметил, что о депортации просил один из крупных представителей «Талибана» Шер Аббас Станекзай.

В начале октября стало известно, что в Волгоградской области пропали без вести пятеро афганских полицейских. Все они – слушатели Волгоградской академии МВД РФ, сообщал телеграм-канал Baza. Двое из них – Ниялан и Рашид – 2 октября убыли в увольнение, но на контрольное построение не прибыли. На следующий день, 3 октября, трое других афганцев – сержант Гулаб Абдул Сабур, капитан Шарифи Атикула и лейтенант Самим Ибрахим – ушли из общежития на Исторической улице и обратно не вернулись. Исчезнувших афганских силовиков ищут в Волгоградской области, соседних регионах, ориентировки на них также передали в Москву.

После прихода к власти талибов в Афганистане в августе группа афганских военнослужащих (более 150 человек) – выпускников российских военных вузов – обратилась с открытым письмом к российским властям с просьбой вывезти их из Афганистана.