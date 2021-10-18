За первые семь месяцев этого года экспорт товаров Беларуси, данные о которых скрыты в нацстатистике, резко увеличился. Он составил $8,2 млрд, хотя за весь 2020 год секретные поставки остановились на уровне $1,6 млрд. Об этом со ссылкой на документы Белстата пишет РБК.

Традиционно Белстат засекречивает информацию об объеме и стоимости поставок табака, химических радиоактивных элементов, драгоценных металлов, летательных аппаратов и их частей, оружия и боеприпасов. Однако с 2021 года, на фоне ужесточившихся экономических санкций Евросоюза и США, к «закрытым» категориям добавились нефть и нефтепродукты, минеральные удобрения, а также тракторы и грузовики, указывает РБК. В результате экспорт по секретным категориям статистически увеличился в несколько раз (за 2020 год экспорт нефти, нефтепродуктов и удобрений, тогда еще открытый, превышал $6 млрд, экспорт тракторов и грузовиков – $1,2 млрд).

Секторальные санкции против Беларуси Евросоюз ввел в июне 2021 года. Они касались нефтепродуктов и калийных удобрений – главных источников валютной выручки страны. В августе, в годовщину начала протестов против результатов президентских выборов, новый пакет ограничительных мер представили США. Он еще не вступил в полную силу. Предполагается, что с декабря американские санкции полностью закроют возможность поставок калийных удобрений через порты в странах Балтии.

Как отмечается в материале, в Минске засекретили больше экспорта, чем предполагается санкциями. Государственных производителей транспортных средств в списках нет, но на всякий случай их экспорт также ушел в закрытые статьи.

При этом засекречивание внешнеторговых данных одной страной не всегда эффективно, учитывая доступность «зеркальной» статистики. Так, российская Федеральная таможенная служба (ФТС) относит к так называемому секретному коду импорт из Беларуси лишь на $3,7 млн (за январь-июль), а все остальные позиции – импорт табака, драгметаллов, удобрений, нефтепродуктов, тракторов и грузовиков – держит открытыми.