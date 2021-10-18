Жителям Башкортостана, не справляющимся с оплатой счетов за ЖКУ, следует брать рассрочки для оплаты квитанций за отопление либо переезжать из своего жилья в квартиры поменьше, заявила в эфире телеканала БСТ директор компании «Теплосбыт» (филиал «Башкирских распределительных тепловых сетей») Ирина Попова.

​​​​​​​В ходе программы «Вечерний телецентр» ведущая и гости передачи затронули тему приходящих жителям республики квитанций с завышенными суммами за отопление. Попова заявила, что испытывающим сложности с оплатой следует подумать над взятием кредита на оплату услуг.

Она также отметила, что живущие в республике пенсионеры, получающие неподъемные платежки за коммунальные услуги, могут покинуть свои квартиры и переехать в меньшее по площади жилье. «Звонили, жаловались потребители, проживающие в трехкомнатных квартирах площадью 75 квадратных метров. Люди могут выбирать, где им жить», – сказала Попова.

Стоимость жилищно-коммунальных услуг для россиян растет ежегодно. Значительная часть россиян не может себе позволить оплачивать эти услуги вовремя – в 2020 году долги россиян за ЖКУ выросли на 55 млрд рублей, писал TRT на русском. При этом более половины объектов коммунальной инфраструктуры в России изношены.