ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Жителям Башкортостана предложили брать кредит на оплату отопления
Директор компании «Теплосбыт» Ирина Попова считает, что население республики переплачивает за отопление, потому что живет в слишком больших квартирах
Жителям Башкортостана предложили брать кредит на оплату отопления
Жителям Башкортостана предложили брать кредит на оплату отопления / Others
18 октября 2021 г.

Жителям Башкортостана, не справляющимся с оплатой счетов за ЖКУ, следует брать рассрочки для оплаты квитанций за отопление либо переезжать из своего жилья в квартиры поменьше, заявила в эфире телеканала БСТ директор компании «Теплосбыт» (филиал «Башкирских распределительных тепловых сетей») Ирина Попова.

​​​​​​​В ходе программы «Вечерний телецентр» ведущая и гости передачи затронули тему приходящих жителям республики квитанций с завышенными суммами за отопление. Попова заявила, что испытывающим сложности с оплатой следует подумать над взятием кредита на оплату услуг.

Она также отметила, что живущие в республике пенсионеры, получающие неподъемные платежки за коммунальные услуги, могут покинуть свои квартиры и переехать в меньшее по площади жилье. «Звонили, жаловались потребители, проживающие в трехкомнатных квартирах площадью 75 квадратных метров. Люди могут выбирать, где им жить», – сказала Попова.

Стоимость жилищно-коммунальных услуг для россиян растет ежегодно. Значительная часть россиян не может себе позволить оплачивать эти услуги вовремя – в 2020 году долги россиян за ЖКУ выросли на 55 млрд рублей, писал TRT на русском. При этом более половины объектов коммунальной инфраструктуры в России изношены.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us