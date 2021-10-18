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В Министерстве обороны Франции нашли «русского крота»
Бывший директор Главного управления внешней безопасности Франции Бернар Бажоле сообщил, что в 2017 году в Минобороны страны внедрился российский шпион
В Министерстве обороны Франции нашли «русского крота»
В Министерстве обороны Франции нашли «русского крота» / Others
18 октября 2021 г.

В 2017 году в Министерство обороны Франции внедрился российский шпион, рассказалтелеканалу France 5 бывший директор Главного управления внешней безопасности республики Бернар Бажоле.

Журналисты France 5 беседовали с Бажоле во время съемок документального фильма о президенте России под названием «Владимир Путин: хозяин игры». Его попросили прокомментировать информацию о том, что в 2017 году в канцелярию тогдашнего министра обороны Франции Жан-Ива Ле Дриана (ныне – министра иностранных дел страны) проник шпион. Бажоле подтвердил эту информацию, а также заявил, что довел до властей сведения о шпионе.

По его словам, раньше французские власти полагали, что после окончания холодной войны приоритетом разведки была борьба с терроризмом, а не противодействие шпионам. «Но мы четко видим, что шпионская деятельность вообще не прекратилась», – сказал Бажоле, указав, что разведдеятельностью помимо РФ занимаются Китай и США. По его словам, число российских шпионов во Франции остается как минимум на таком же уровне, что и в советское время.

О том, что российская разведка сумела завербовать «крота» в Министерстве обороны Франции, когда ведомством управлял Ле Дриан, в 2018 году сообщило издание Mediapart. Годом позже газета Le Monde написала об обнаружении и разоблачении работавшего во Франции российского шпиона. По информации газеты, речь шла о Сергее Желтикове, который занимал пост вице-консула в российском генеральном консульстве в Марселе, но официально не числился среди сотрудников дипломатической миссии.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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