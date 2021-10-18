Недавние события на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в бассейне Черного моря, а также в Азии требуют пересмотра трансатлантического партнерства, пишет в опубликованной на сайте Defense One статье посол Турции в США Хасан Мурат Меркан, призывая к сближению между Анкарой и Вашингтоном.

По его словам, политические, социальные проблемы, а также проблемы безопасности вызывают массовые потоки беженцев и усиливают асимметричные угрозы, которые требуют пересмотра партнерства между странами.

«Но переход приоритетов трансатлантической безопасности к эпохе конкуренции великих держав неизбежно потребует изучения возможностей постепенного сближения между Турцией и США», – указал дипломат.

«Если не остановить их, то кажущиеся изолированными кризисы и конфликты по всей «Большой Евразии» вызовут цепную реакцию в политическом, социальном, экономическом плане и в плане безопасности с глобальными последствиями», – добавил Хасан Мурат Меркан.

Меркан считает, что Анкаре и Вашингтону нужны оптимальные альянсы и партнерские отношения. «Любая перекалибровка трансатлантических обязательств в регионе должна включать способных, желающих и надежных союзников и партнеров, если они желают выработать своевременные и долгосрочные решения. Турция остается одним из таких союзников и партнеров», – заключил глава турецкой дипмиссии в Вашингтоне.