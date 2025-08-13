ПОЛИТИКА
В Сан-Франциско робот с искусственным интеллектом вышел из-под контроля
В испытательном центре Сан-Франциско из-под контроля вышел гуманоидный робот «DeREK» с искусственным интеллектом от компании RekTV. Внезапно он начал делать резкие и непредсказуемые движения, что сильно встревожило разработчиков.
В Сан-Франциско робот с искусственным интеллектом вышел из-под контроля / TRT Russian
13 августа 2025 г.

Этот инцидент вызвал новую волну общественных дискуссий о безопасности гуманоидных систем на базе ИИ. Эксперты призывают к более строгому надзору и жестким протоколам тестирования.

