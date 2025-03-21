ПОЛИТИКА
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Европа ищет как побольнее ударить по России
Лидеры Евросоюза готовы ввести новые санкции против Москвы, чтобы сделать ее более сговорчивой
Европа ищет как побольнее ударить по России
Европа ищет как побольнее ударить санкциями по РФ / Reuters
21 марта 2025 г.

Лидеры ЕС готовы усилить санкции против России, чтобы убедить ее руководство пойти на компромисс по Украине, пишет Financial Times (FT). Санкции должны вынудить Москву отказаться от части максималистских требований, убеждены в Брюсселе.

Однако не все в европейской семье хотят усиливать давление — саммит в Брюсселе выявил разногласия в блоке. Венгерский премьер Виктор Орбан вновь отказался поддержать декларацию о поддержке Украины, несмотря на призывы к единству.

В заявлении Европейского совета говорится: «Мы призываем Россию проявить политическую волю к прекращению войны». 

Однако Орбан, как и две недели назад, отказался поставить подпись под этим документом. Это вызывает вопросы о способности ЕС вводить новые санкции и продлевать старые. Однако дипломаты уверены: Венгрия в конечном итоге согласится с санкционной политикой, вопрос только в том, чего она попросит взамен.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед лидерами ЕС, подчеркнул: «Санкции должны оставаться в силе, пока Россия не начнет вывод войск и не компенсирует ущерб». Без упоминания конкретных стран он также намекнул на Венгрию, заявив, что блокирование решений «противоречит европейским ценностям».

Несмотря на призыв ЕС срочно усилить поддержку Украины, план выделить военную помощь на €40 млрд провалился — но в этот раз не из-за Венгрии, а из-за отсутствия поддержки крупных стран. По данным FT, против выступили Франция и Италия.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас теперь предлагает собрать €5 млрд на 2 млн снарядов – гораздо скромнее, чем изначально запланированное финансирование. Но Париж и Рим и в этот раз настроены против этого и продвигают собственные мирные инициативы.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что «инвестиции в европейскую оборонную промышленность должны приносить выгоду Европе». А бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что даже при возможном сокращении американской поддержки Европе и Канаде нужно увеличивать свои взносы.


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