ПОЛИТИКА
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В Канаде спорят о Трампе
Министр энергетики и природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон выступил против предложения оппозиции не приглашать Дональда Трампа на саммит G7, заявив, что Оттаве необходимо поддерживать диалог с Вашингтоном
В Канаде спорят о Трампе
Джагмит Сингх / Reuters
28 февраля 2025 г.

Лидер оппозиционной Новой демократической партии Канады Джагмит Сингх предложил не приглашать президента США Дональда Трампа на предстоящий саммит G7 в ответ на его заявления о возможном превращении Канады в 51-й штат США.

Однако министр энергетики и природных ресурсов Джонатан Уилкинсон отверг эту идею, подчеркнув, что, несмотря на спорные высказывания Трампа, Оттаве придется искать пути сотрудничества с Вашингтоном.

«Очевидно, что президент Трамп сказал несколько вещей, которые оскорбили и разозлили канадцев, но в конце концов нам нужно найти пути работы с американцами. Мы же не собираемся отрезать свою страну и уплыть в океан», — заявил Уилкинсон журналистам.

Трамп ранее неоднократно заявлял, что многие канадцы поддержали бы вхождение страны в состав США, поскольку это обеспечило бы экономическую стабильность и защиту от внешних угроз. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отверг такую возможность, подчеркнув, что Канада останется независимым государством.

Напряженность в отношениях между двумя странами усилилась после того, как 1 февраля Трамп подписал указ о повышении пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики. Однако после разговора с Трюдо американская администрация согласилась приостановить пошлины для Канады на 30 дней. Несмотря на это, 24 февраля Трамп заявил, что новые торговые барьеры против партнеров будут вводиться «согласно графику».

Саммит G7 пройдет 15–17 июня в курортном районе Кананаскис в канадской провинции Альберта.

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