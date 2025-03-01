Российская армия нанесла новую атаку беспилотниками по украинским регионам в ночь на 1 марта. В результате ударов и падения обломков есть погибший и пострадавшие, сообщили местные власти.

В Одесской области погиб один человек, еще один получил ранения, сообщил глава администрации Олег Кипер. По его словам, под удар попал Одесский район, где загорелись частный дом, предприятие и несколько автомобилей.

В Харькове число пострадавших достигло семи человек, среди них ребенок, которого порезало осколками стекла. Глава области Олег Синегубов рассказал, что по городу выпустили девять дронов.

Один из них упал в районе АЗС, еще один – на территории медучреждения, вызвав пожар и эвакуацию более 60 человек. Также повреждены жилые дома, автосалон и гипермаркет.

Минобороны России удары не комментировало.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.