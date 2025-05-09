ПОЛИТИКА
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Война с хуситами обошлась США в $3 млрд
Хуситы заявили, что США нанесли 1712 ударов по Йемену с марта, применяя ракеты и беспилотники, и опубликовали подробный отчет с инфографикой о ходе боевых действий
Война с хуситами обошлась США в $3 млрд
Движение хуситов / Reuters
9 мая 2025 г.

Йеменское движение хуситов обвинило США в нанесении 1712 ударов по территории Йемена с 15 марта. Об этом сообщил телеканал «Аль-Масира», контролируемый движением, опубликовав соответствующую инфографику.

Согласно заявлению, США применяли баллистические, крылатые и гиперзвуковые ракеты, а также беспилотные летательные аппараты. В ответ хуситы заявили о 130 операциях, в которых использовали 253 ракеты и дрона.

По данным телеканала, Вашингтон впервые задействовал в этих операциях авианосцы «Гарри Трумэн» и «Карл Винсон». Хуситы утверждают, что им удалось нанести «серьезный урон» американским силам: сбиты восемь БПЛА MQ-9 и один разведывательный самолет F360. Также сообщается, что истребители F-18 и самолеты-невидимки были вынуждены покинуть воздушное пространство Йемена.

Кроме того, как утверждается, 24 удара поразили авианосец «Трумэн», вынудив его отойти к северу Красного моря, а «Карл Винсон» был направлен в регион как подкрепление. По подсчетам хуситов, ущерб США от операции превысил 3 млрд долларов.

Несмотря на удары, нанесенные США в поддержку Израиля, представители хуситов заявили о «качественных операциях» против израильских объектов, включая аэропорт имени Бен-Гуриона и авиабазу Неватим.

6 мая министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди сообщил о достижении перемирия между США и хуситами, предусматривающего прекращение взаимных атак в районе Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива.

Президент США Дональд Трамп подтвердил это заявление: «Хуситы сообщили нам, что больше не хотят воевать. Мы уважаем их решение и прекратим бомбардировки. Они сдались и пообещали больше не взрывать корабли», — написал он.

Израильская телекомпания KAN сообщила, что заявление Трампа вызвало «шок» среди представителей израильского руководства.

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