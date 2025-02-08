Администрация США утвердила сделку по продаже вооружений Израилю на сумму 7,4 млрд долларов. Об этом говорится в уведомлении, направленном в Конгресс Агентством по сотрудничеству в области оборонной безопасности Пентагона.

Согласно документу, Госдепартамент США одобрил передачу Израилю 3 тыс. ракет AGM-114 Hellfire на 660 млн долларов, а также бомб, боеприпасов, систем наведения и сопутствующего оборудования на 6,75 млрд долларов.

Среди поставок — 2166 бомб малого диаметра, 2800 фугасных бомб весом 500 фунтов, 13 тыс. комплектов наведения JDAM и тысячи других боеприпасов.

Инициатива администрации США совпала с визитом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон. Если в течение 15 дней Конгресс не выдвинет возражений, сделка будет окончательно одобрена.

Ранее министр обороны Пит Хегсет в телефонном разговоре с израильским коллегой Исраэлем Кацем заявил, что США будут оказывать Израилю полную поддержку в обеспечении безопасности и реагировании на угрозы в регионе.

Президент США Дональд Трамп в январе объявил о снятии запрета на передачу Израилю авиабомб массой 2 тыс. фунтов (907 кг), который ввела администрация Джо Байдена.

По словам Трампа, эти бомбы давно находятся на складах, Израиль за них заплатил и ждал поставку.