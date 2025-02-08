ВОЙНА В ГАЗЕ
1 мин чтения
США заваливают Израиль оружием
США одобрили продажу Израилю вооружения на 7,4 млрд долларов, включая ракеты, бомбы и системы наведения
США заваливают Израиль оружием
США заваливают Израиль оружием / Reuters
8 февраля 2025 г.

Администрация США утвердила сделку по продаже вооружений Израилю на сумму 7,4 млрд долларов. Об этом говорится в уведомлении, направленном в Конгресс Агентством по сотрудничеству в области оборонной безопасности Пентагона.

Согласно документу, Госдепартамент США одобрил передачу Израилю 3 тыс. ракет AGM-114 Hellfire на 660 млн долларов, а также бомб, боеприпасов, систем наведения и сопутствующего оборудования на 6,75 млрд долларов.

Среди поставок — 2166 бомб малого диаметра, 2800 фугасных бомб весом 500 фунтов, 13 тыс. комплектов наведения JDAM и тысячи других боеприпасов.

Инициатива администрации США совпала с визитом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон. Если в течение 15 дней Конгресс не выдвинет возражений, сделка будет окончательно одобрена.

Ранее министр обороны Пит Хегсет в телефонном разговоре с израильским коллегой Исраэлем Кацем заявил, что США будут оказывать Израилю полную поддержку в обеспечении безопасности и реагировании на угрозы в регионе.

Президент США Дональд Трамп в январе объявил о снятии запрета на передачу Израилю авиабомб массой 2 тыс. фунтов (907 кг), который ввела администрация Джо Байдена.

По словам Трампа, эти бомбы давно находятся на складах, Израиль за них заплатил и ждал поставку.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us