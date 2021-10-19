По итогам прошлого года численность занятых в сфере научных исследований и разработок упала еще на 3,2 тыс. человек и составила 679,3 тыс. Это примерно 1% от средней численности работающего населения. Об этом говорится в исследовании Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

Непосредственно ученых-исследователей стало меньше на 1,7 тыс. человек. А их общее число (346,5 тысяч человек) оказалось минимальным за последние 10 лет.

С 1991 года число ученых в России снизилось более чем с 900 тыс. человек почти на треть. За последнее десятилетие Россия потеряла 28,3 тыс. ученых-исследователей (7,5% от общего числа). Число ученых в естественных науках упало на 10% (8,8 тыс. человек), а в технических – на 7,7% (17,5 тыс.). Число ученых-медиков сократилось на 13,2% (2,2 тыс. человек), специалистов по сельскому хозяйству стало меньше на 26,2% (3,4 тыс. человек).

Численность исследователей, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук, по данным ВШЭ, снизилась с 109,5 тыс. человек в 2011 году до 99,1 тыс. человек к концу 2020-го.

Сокращение числа ученых ускорилось в 2016 году, когда власти урезали расходы на науку после аннексии Крыма и рецессии в экономике. Одновременно с сокращением естественнонаучных и технических кадров в науке начался рост гуманитарных специалистов в области экономики, психологии, истории и социологии. Он составил 18,3% в общественных науках и 4,2% в гуманитарных.

Ранее эксперты ЮНЕСКО в 7-м издании Доклада по науке «Наперегонки со временем за более разумное развитие» отметили, что в России наблюдается не только снижение числа исследователей, но и сокращение расходов на науку. Россия тратит всего 1,03% ВВП, тогда как США – 3,07%, Китай – 2,23%, а Израиль – 4,93%. Кроме того, основная доля инвестиций приходится на государство, в то время как бизнес не выказывает особого интереса в финансировании прикладных исследований.