Дагестанец раздавал розы и сладости в московском метро

38-летний Мухаммад Магомедов из Дагестана раздавал женщинам в московском метро розы и шоколадки. Так он отреагировал на резонансную драку, в которой трое дагестанцев избили заступившегося за девушку молодого человека. Купив 121 розу, сладости и потратив на это около 20 тысяч рублей, дагестанец хотел показать, что нет плохой нации, есть плохие люди. #россия #дагестанцы #москва